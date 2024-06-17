Зарплаты медиков в Ростовской области выросли до 150 тысяч рублей

В Ростовской области значительно вырос диапазон зарплат для работников медицинской сферы. Больше всего на Дону получают главврачи. В месяц они могут заработать от 70 до 149,4 тысяч рублей. Второе место занимают обычные врачи. Они могут рассчитывать на 57,4 -100 тысяч рублей в месяц. У медбратьев и медсестер заработная плата варьируется от 35 до 54,7 тысячи рублей.