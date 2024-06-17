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Posted Сегодня, 16:05

Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Медперсонал в Ростовской области получает до 150 тысяч рублей в месяц

Зарплаты медиков в Ростовской области выросли до 150 тысяч рублей

17 июня 2024, 16:05
Фото: donland.ru
Медперсонал в Ростовской области получает до 150 тысяч рублей в месяц
В Ростовской области прослеживается кадровый дефицит в медицинской сфере. Как следствие на Дону выросли заработные платы медицинских работников, сообщает hh.ru.

В Ростовской области значительно вырос диапазон зарплат для работников медицинской сферы. Больше всего на Дону получают главврачи. В месяц они могут заработать от 70 до 149,4 тысяч рублей. Второе место занимают обычные врачи. Они могут рассчитывать на 57,4 -100 тысяч рублей в месяц. У медбратьев и медсестер заработная плата варьируется от 35 до 54,7 тысячи рублей.

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По России ситуация примерно такая же. Самые высокие зарплаты у главврачей, около 104,9 тысячи рублей, затем идут медицинские представители — 87,6 тысячи рублей и врачи — 81,9 тысячи рублей.

Читайте также о том, представители каких профессий зарабатывают больше всего.

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