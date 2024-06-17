Зоолог Ерофеева рассказала, где водится самый ядовитый паук в Ростовской области

«Каракурт не может прокусить кожу, поэтому сам укус вы не ощутите. Но яд по крови начнет быстро распространяться со жгучей болью. Потом появится озноб, боли в руках и ногах, в груди, участится пульс. Человек впадает в состояние бреда. На 7-10 час может появиться рвота, при этом будет крутить живот, наблюдается обильное слюноотделение», — рассказывает о последствиях укуса ядовитого паука зоолог.