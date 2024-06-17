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Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Зоолог рассказал, где водится самый ядовитый паук Ростовской области

Зоолог Ерофеева рассказала, где водится самый ядовитый паук в Ростовской области

17 июня 2024, 14:12
Фото: wikimedia.org
Зоолог рассказал, где водится самый ядовитый паук Ростовской области
Лето — пиковый сезон активности для одного из самых ядовитых существ Ростовской области — паука каракурта, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский зоолог Регина Ерофеева.

Зоолог Регина Ерофеева объясняет, что каракурта можно распознать по массивной каплеобразной задней части туловища, при этом сам паук небольшой — от 1 до 2,5 см. За характерный окрас его еще называют черной вдовой.

«Каракурт для жизни выбирает уединенное место: подвалы, щели, чердаки. В оживленном месте они не поселятся», — говорит эксперт.

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Яд каракурта, отмечает Регина Ерофеева, сильнее, чем у гадюки.

«Каракурт не может прокусить кожу, поэтому сам укус вы не ощутите. Но яд по крови начнет быстро распространяться со жгучей болью. Потом появится озноб, боли в руках и ногах, в груди, участится пульс. Человек впадает в состояние бреда. На 7-10 час может появиться рвота, при этом будет крутить живот, наблюдается обильное слюноотделение», — рассказывает о последствиях укуса ядовитого паука зоолог.

Летального исхода можно избежать, если вовремя обратиться к врачу.

Ранее RostovGazeta писала о том, где обитают пауки-каракурты в Ростовской области.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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