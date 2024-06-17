Зоолог Ерофеева рассказала, где водится самый ядовитый паук в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Зоолог Регина Ерофеева объясняет, что каракурта можно распознать по массивной каплеобразной задней части туловища, при этом сам паук небольшой — от 1 до 2,5 см. За характерный окрас его еще называют черной вдовой.
«Каракурт для жизни выбирает уединенное место: подвалы, щели, чердаки. В оживленном месте они не поселятся», — говорит эксперт.
Яд каракурта, отмечает Регина Ерофеева, сильнее, чем у гадюки.
«Каракурт не может прокусить кожу, поэтому сам укус вы не ощутите. Но яд по крови начнет быстро распространяться со жгучей болью. Потом появится озноб, боли в руках и ногах, в груди, участится пульс. Человек впадает в состояние бреда. На 7-10 час может появиться рвота, при этом будет крутить живот, наблюдается обильное слюноотделение», — рассказывает о последствиях укуса ядовитого паука зоолог.
Летального исхода можно избежать, если вовремя обратиться к врачу.
Ранее RostovGazeta писала о том, где обитают пауки-каракурты в Ростовской области.