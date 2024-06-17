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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Зоолог Евсюков объяснил массовую гибель голубей в Ростове

Зоолог назвал причину массовой гибели голубей в Ростове-на-Дону

17 июня 2024, 09:28
Фото: Unsplash / Для иллюстрации
Зоолог Евсюков объяснил массовую гибель голубей в Ростове

Зоолог Евсюков объяснил массовую гибель голубей в Ростове

Зоолог ДГТУ Александр Евсюков объяснил, почему в Ростове-на-Дону массово погибают голуби. В условиях скученных популяций быстро развиваются инфекции, сообщил он RostovGazeta.

Сплошь и рядом жители Ростова жалуются на валяющиеся на дорожках и газонах тушки мертвых птиц.

«Это происходит потому, что у нас стало много голубей. Но в городах их всегда много — здесь хорошие условия для птиц и большая кормовая база», — отмечает Александр Евсюков.
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Зоолог добавляет, что при наличии большого числа голубей быстро распространяются инфекции. Их могли принести перелетные птицы. Или же большую патогенность приобрело имевшееся уже в регионе заболевание.

«Птиц убивают болезни. Но популяция все равно к этому адаптируется, и голуби никуда не денутся», — уверен собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, как у Цыганского озера на деревьях неизвестные развесили трупы птиц.

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