Зоолог назвал причину массовой гибели голубей в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Сплошь и рядом жители Ростова жалуются на валяющиеся на дорожках и газонах тушки мертвых птиц.
«Это происходит потому, что у нас стало много голубей. Но в городах их всегда много — здесь хорошие условия для птиц и большая кормовая база», — отмечает Александр Евсюков.
Зоолог добавляет, что при наличии большого числа голубей быстро распространяются инфекции. Их могли принести перелетные птицы. Или же большую патогенность приобрело имевшееся уже в регионе заболевание.
«Птиц убивают болезни. Но популяция все равно к этому адаптируется, и голуби никуда не денутся», — уверен собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, как у Цыганского озера на деревьях неизвестные развесили трупы птиц.