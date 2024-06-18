Аналитики рассказали, какие товары россияне чаще покупают в кредит

По данным аналитического агентства Frank RG, весной 2024 года POS-кредитов российскими банками было выдано на уровне весны прошлого года. Повышение ключевой ставки Банка России за этот период более чем в два раза — с 7,5% до 16% — не охладило рынок кредитования в точках продаж.



По данным аналитиков МТС Банка, самая популярная категория товаров, на которые брали POS-кредиты весной 2024 года, — мобильные телефоны. На них приходится 24,9% всех займов. Средняя сумма кредита составила 62 250 рублей.



На втором месте электроника — 16,1% от общего количества POS-кредитов. Средний чек — 36 730 рублей. Наиболее популярны в этой категории были аудио и видеотехника.



Тройку самых популярных товаров, приобретаемых в кредит весной 2024 года, замыкает бытовая техника с долей 12,4%. Средняя стоимость покупки — 36 230 рублей. Чаще всего весной 2024 года брали в кредит стиральные машины, холодильники и микроволновые печи.



Далее расположились аксессуары и гаджеты: гарнитуры, смарт-часы, внешние аккумуляторы и т. п. — 7,2% и мебель — 6,1%, средние чеки 3600 рублей и 92 950 рублей соответственно.



Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по кредитным продуктам клиентов МТС Банка во всех регионах России в марте–мае 2024 года. По данным аналитического агентства Frank RG, МТС Банк является лидером по количеству выданных POS-кредитов весной 2024 года.