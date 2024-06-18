Беспилотник атаковал резервуары с нефтепродуктами в Азове

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
Сообщение о пожаре губернатор опубликовал в 03.57 мск. Он уточнил, что в результате пожара никто не пострадал. К 7.00 к тушению пожара привлекли 208 человек и 39 единиц техники, а также пожарный поезд.
При этом лаборатория Роспотребнадзора проводит мониторинг состояния окружающей среды. «Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено. По оценке специалистов, рисков распространения пожара на другие объекты, а также угроз для жителей нет», — подчеркнул Голубев.
Напомним, в ночь на 14 июня Ростовская область пережила самую массированную атаку беспилотников. В результате часть населенных пунктов осталась без электричества. Никто не пострадал.