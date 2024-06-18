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Беспилотник атаковал резервуары с нефтепродуктами в Азове

Беспилотник атаковал резервуары с нефтепродуктами в Азове

18 июня 2024, 04:17
Фото: МЧС
Беспилотник атаковал резервуары с нефтепродуктами в Азове
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о ночной атаке беспилотников на регион. В результате происшествия загорелись резервуары с нефтепродуктами в Азове.

Сообщение о пожаре губернатор опубликовал в 03.57 мск. Он уточнил, что в результате пожара никто не пострадал. К 7.00 к тушению пожара привлекли 208 человек и 39 единиц техники, а также пожарный поезд.

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При этом лаборатория Роспотребнадзора проводит мониторинг состояния окружающей среды. «Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено. По оценке специалистов, рисков распространения пожара на другие объекты, а также угроз для жителей нет», — подчеркнул Голубев.

лаборатория Роспотребнадзора проводит мониторинг состояния окружающей средылаборатория Роспотребнадзора проводит мониторинг состояния окружающей среды
лаборатория Роспотребнадзора проводит мониторинг состояния окружающей среды
Фото: ЦЛАТИ по ЮФО / Для иллюстрации

Напомним, в ночь на 14 июня Ростовская область пережила самую массированную атаку беспилотников. В результате часть населенных пунктов осталась без электричества. Никто не пострадал.

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