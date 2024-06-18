Беспилотники дважды атаковали Азов 18 июня

Первую атаку БПЛА совершили в 03.40 мск. Целью беспилотников самолетного типа стал резервуар с дизельным топливом объемом пять тысяч кубических метров фирмы «Азовпродукт». В результате атаки произошли утечка и возгорание. Пострадавших среди сотрудников предприятия нет, эвакуация также не проводилась.