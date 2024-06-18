Беспилотники дважды атаковали Азов 18 июня

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Первую атаку БПЛА совершили в 03.40 мск. Целью беспилотников самолетного типа стал резервуар с дизельным топливом объемом пять тысяч кубических метров фирмы «Азовпродукт». В результате атаки произошли утечка и возгорание. Пострадавших среди сотрудников предприятия нет, эвакуация также не проводилась.
Спустя полчаса произошла вторая атака. Еще два дрона самолетного типа врезались в резервуар объемом пять тысяч кубических метров фирмы «Дон-Терминал». Емкости были пустыми, а потому возгорания не случилось.
Официального подтверждения о второй атаке не поступало. Информация уточняется.
Напомним, пожар на резервуаре завода «Азовпродукт» до сих пор ликвидируют более 200 сотрудников МЧС и 49 единиц спецтехники.