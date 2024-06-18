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Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Беспилотники атаковали еще один резервуар в Азове 18 июня

Беспилотники дважды атаковали Азов 18 июня

18 июня 2024, 13:48
Фото: t.me/cheRostov
Беспилотники атаковали еще один резервуар в Азове 18 июня
В ночь на вторник, 18 июня, беспилотные летательные аппараты дважды атаковали Азов, пишет Telegram-канал «Че по Ростову?».

Первую атаку БПЛА совершили в 03.40 мск. Целью беспилотников самолетного типа стал резервуар с дизельным топливом объемом пять тысяч кубических метров фирмы «Азовпродукт». В результате атаки произошли утечка и возгорание. Пострадавших среди сотрудников предприятия нет, эвакуация также не проводилась.

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Спустя полчаса произошла вторая атака. Еще два дрона самолетного типа врезались в резервуар объемом пять тысяч кубических метров фирмы «Дон-Терминал». Емкости были пустыми, а потому возгорания не случилось.

Официального подтверждения о второй атаке не поступало. Информация уточняется.

Напомним, пожар на резервуаре завода «Азовпродукт» до сих пор ликвидируют более 200 сотрудников МЧС и 49 единиц спецтехники.

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