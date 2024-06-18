БПЛА атаковали резервуар с нефтепродуктами объемом 5 тысяч кубометров в Азове

Во вторник, 18 июня в Азове произошла атака БПЛА, удар пришелся по резервуару с нефтепродуктами. В настоящее время пожарные ликвидируют возгорание. По уточненным данным регионального ГУ МЧС, площадь пожара составила 3,2 тысячи кубометров.