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Published Сегодня, 05:22

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Updated Сегодня, 05:24

Ночью беспилотные летательные аппараты атаковали резервуар с нефтепродуктами

БПЛА атаковали резервуар с нефтепродуктами объемом 5 тысяч кубометров в Азове

18 июня 2024, 05:22
Фото: МЧС
Ночью беспилотные летательные аппараты атаковали резервуар с нефтепродуктами
Ночью беспилотные летательные аппараты атаковали резервуар с нефтепродуктами в Азове в Ростовской области. Объем емкости составил пять тысяч кубических метров, сообщает местный МЧС.

Во вторник, 18 июня в Азове произошла атака БПЛА, удар пришелся по резервуару с нефтепродуктами. В настоящее время пожарные ликвидируют возгорание. По уточненным данным регионального ГУ МЧС, площадь пожара составила 3,2 тысячи кубометров.

Напомним, что сейчас с возгоранием борются более 200 сотрудников МЧС, почти 50 единиц спецтехники и пожарный поезд. Пострадавших нет.

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Ночью беспилотные летательные аппараты атаковали резервуар с нефтепродуктами
Видео: МЧС

Ранее эксперты рассказали, как происшествие повлияет на состояние окружающей среды.

До этого облако пепла поднялось над Азовом из-за горящих резервуаров с нефтепродуктами.

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