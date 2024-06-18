БПЛА атаковали резервуар с нефтепродуктами объемом 5 тысяч кубометров в Азове

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Во вторник, 18 июня в Азове произошла атака БПЛА, удар пришелся по резервуару с нефтепродуктами. В настоящее время пожарные ликвидируют возгорание. По уточненным данным регионального ГУ МЧС, площадь пожара составила 3,2 тысячи кубометров.
Напомним, что сейчас с возгоранием борются более 200 сотрудников МЧС, почти 50 единиц спецтехники и пожарный поезд. Пострадавших нет.
Ранее эксперты рассказали, как происшествие повлияет на состояние окружающей среды.
До этого облако пепла поднялось над Азовом из-за горящих резервуаров с нефтепродуктами.