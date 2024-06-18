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Стало известно количество беспилотников, атаковавших нефтебазу в Азове

Четыре беспилотника атаковали резервуар с нефтепродуктами в Азове

18 июня 2024, 07:31
Фото: МЧС
Стало известно количество беспилотников, атаковавших нефтебазу в Азове
В Ростовской области в Азове 18 июня БПЛА атаковали резервуар с нефтепродуктами. Инцидент привел к крупному пожару. Всего город атаковали четыре беспилотника, сообщает РИА «Новости».

Ночью 18 июня вражеские беспилотники атаковали резервуар с нефтепродуктами. Объем резервуара составляет 5 тысяч кубических метров. Возгорание распространилось на 3,2 кубометра. По предварительным данным, нефтебазу атаковали четыре ударных БПЛА ВСУ.

Пожар ликвидируют более 200 сотрудников МЧС и 49 единиц спецтехники. Пострадавших нет. Местным жителям ничего не угрожает.

Облако пепла поднялось над Азовом из-за горящих резервуаров с нефтепродуктами
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Ранее стало известно, что к тушению возгорания привлеки пожарный поезд. До этого местные жители слышали что-то похожее на взрывы.

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#Регина Симакова#Ростовская область#Азов#Пожар#Взрыв#Нефть#МЧС#Атака ВСУ#Атака БПЛА#Нефтебазы#Нефтепродукты#Происшествия
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