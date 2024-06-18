Четыре беспилотника атаковали резервуар с нефтепродуктами в Азове

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Ночью 18 июня вражеские беспилотники атаковали резервуар с нефтепродуктами. Объем резервуара составляет 5 тысяч кубических метров. Возгорание распространилось на 3,2 кубометра. По предварительным данным, нефтебазу атаковали четыре ударных БПЛА ВСУ.
Пожар ликвидируют более 200 сотрудников МЧС и 49 единиц спецтехники. Пострадавших нет. Местным жителям ничего не угрожает.
Ранее стало известно, что к тушению возгорания привлеки пожарный поезд. До этого местные жители слышали что-то похожее на взрывы.