«Есть кормовая база»: зоолог Евсюков объяснил, почему в Ростове расплодились крысы

В редакцию RostovGazeta поступают жалобы и от жителей Советского района Ростова. Позади контейнерной площадки на улице Извилистой 7 обвалился асфальт. Образовавшаяся естественная нора с «крышей над головой» стала комфортным пристанищем для крыс. По-прежнему видят крыс и на контейнерной площадке на Каширской.