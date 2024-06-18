«Есть кормовая база»: зоолог Евсюков объяснил, почему в Ростове расплодились крысы

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Напомним, что на улице Вселенской в Ворошиловском районе жители жалуются на нашествие крыс. По словам ростовчан, грызуны абсолютно не боятся людей, и даже портят припаркованные машины.
В редакцию RostovGazeta поступают жалобы и от жителей Советского района Ростова. Позади контейнерной площадки на улице Извилистой 7 обвалился асфальт. Образовавшаяся естественная нора с «крышей над головой» стала комфортным пристанищем для крыс. По-прежнему видят крыс и на контейнерной площадке на Каширской.
«Нужно понимать, что крысы плодятся при наличии большого количества кормовой базы. Свалки, незакрытые мусорные жбаны, пищевые отходы — все это позволяет крысам чувствовать себя вольготно. Наличие корма приводит к появлению большого потенциала для размножения», — отмечает Александр Евсюков.
Зоолог добавляет, что крысы размножаются быстро. При хороших условиях, потомство они могут приносить по нескольку раз в год.
«Однако для размножения крыс существуют ограничивающие механизмы. Есть предел их численности. В частности, если еды станет меньше, размножаться они тоже будут меньше», — уверен собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что стая волкособов держит в страхе жителей района в Ростовской области.