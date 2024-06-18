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«Есть кормовая база»: зоолог Евсюков объяснил, почему в Ростове расплодились крысы

«Есть кормовая база»: зоолог Евсюков объяснил, почему в Ростове расплодились крысы

18 июня 2024, 10:41
Фото: Unsplash
«Есть кормовая база»: зоолог Евсюков объяснил, почему в Ростове расплодились крысы
Крысы начинают сильно размножаться в Ростове при появлении хорошей кормовой базы, сообщил RostovGazeta зоолог ДГТУ Александр Евсюков.

Напомним, что на улице Вселенской в Ворошиловском районе жители жалуются на нашествие крыс. По словам ростовчан, грызуны абсолютно не боятся людей, и даже портят припаркованные машины.

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В редакцию RostovGazeta поступают жалобы и от жителей Советского района Ростова. Позади контейнерной площадки на улице Извилистой 7 обвалился асфальт. Образовавшаяся естественная нора с «крышей над головой» стала комфортным пристанищем для крыс. По-прежнему видят крыс и на контейнерной площадке на Каширской.

Образовавшаяся от обвалившегося асфальта естественная нора с «крышей над головой» стала пристанищем для крыс.Образовавшаяся от обвалившегося асфальта естественная нора с «крышей над головой» стала пристанищем для крыс.
На момент создания фото, в этом месте, по словам ростовчан, бегали три крысы. Завидев человека, они юркнули в нору. На момент создания фото, в этом месте, по словам ростовчан, бегали три крысы. Завидев человека, они юркнули в нору.
По-прежнему ростовчане видят крыс на контейнерной площадке возле дома 10/1 на Каширской.По-прежнему ростовчане видят крыс на контейнерной площадке возле дома 10/1 на Каширской.
Образовавшаяся от обвалившегося асфальта естественная нора с «крышей над головой» стала пристанищем для крыс.
Фото: rostovgazeta.ru
«Нужно понимать, что крысы плодятся при наличии большого количества кормовой базы. Свалки, незакрытые мусорные жбаны, пищевые отходы — все это позволяет крысам чувствовать себя вольготно. Наличие корма приводит к появлению большого потенциала для размножения», — отмечает Александр Евсюков.
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«Свалки, незакрытые мусорные жбаны, пищевые отходы — все это позволяет крысам чувствовать себя вольготно»«Свалки, незакрытые мусорные жбаны, пищевые отходы — все это позволяет крысам чувствовать себя вольготно»
«Свалки, незакрытые мусорные жбаны, пищевые отходы — все это позволяет крысам чувствовать себя вольготно»«Свалки, незакрытые мусорные жбаны, пищевые отходы — все это позволяет крысам чувствовать себя вольготно»
«Свалки, незакрытые мусорные жбаны, пищевые отходы — все это позволяет крысам чувствовать себя вольготно»
Фото: rostovgazeta.ru

Зоолог добавляет, что крысы размножаются быстро. При хороших условиях, потомство они могут приносить по нескольку раз в год.

«Однако для размножения крыс существуют ограничивающие механизмы. Есть предел их численности. В частности, если еды станет меньше, размножаться они тоже будут меньше», — уверен собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что стая волкособов держит в страхе жителей района в Ростовской области.

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