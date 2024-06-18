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Михаил Васильев стал главой Ворошиловского района Ростова-на-Дону

«Есть одна проблема»: в Ростове назначен глава администрации Ворошиловского района

18 июня 2024, 08:27
Фото: rostov-gorod.ru
Михаил Васильев стал главой Ворошиловского района Ростова-на-Дону

Главой администрации Ворошиловского района Ростова стал Михаил Васильев

Новым главой Ворошиловского района Ростова-на-Дону стал теперь уже экс-глава администрации Пролетарского района Михаил Васильев, за его назначение единогласно проголосовали депутаты городской Думы.

17 июня состоялось 25-е заседание Ростовской-на-Дону городской думы VII созыва. В рамках мероприятия выбрали нового главу Ворошиловского района. Им стал Михайл Васильев. Ранее этот пост занимал Виктор Бережной. Он покинул пост в связи с выходом на пенсию.

Еще в 2001 году Васильев пришел на работу в госструктуру. В феврале 2023 года он возглавлял администрацию Пролетарского района Ростова. Помимо этого Михаил Васильев занимал пост первого замглавы и руководителя управы Октябрьского района.

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Комиссия по местному самоуправлению рекомендовала Васильева на должность главы администрации Ворошиловского района, но ее представитель обозначил одну проблему. «Кандидатура соответствует всем требованием, но есть проблема, Пролетарский район останется без главы», — сообщил он.

Ранее RostovGazeta подробности увольнения бывшего главы Ворошиловского района Ростова Виктора Бережного. Он занимал пост семь лет.

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