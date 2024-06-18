«Есть одна проблема»: в Ростове назначен глава администрации Ворошиловского района

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
17 июня состоялось 25-е заседание Ростовской-на-Дону городской думы VII созыва. В рамках мероприятия выбрали нового главу Ворошиловского района. Им стал Михайл Васильев. Ранее этот пост занимал Виктор Бережной. Он покинул пост в связи с выходом на пенсию.
Еще в 2001 году Васильев пришел на работу в госструктуру. В феврале 2023 года он возглавлял администрацию Пролетарского района Ростова. Помимо этого Михаил Васильев занимал пост первого замглавы и руководителя управы Октябрьского района.
Комиссия по местному самоуправлению рекомендовала Васильева на должность главы администрации Ворошиловского района, но ее представитель обозначил одну проблему. «Кандидатура соответствует всем требованием, но есть проблема, Пролетарский район останется без главы», — сообщил он.
Ранее RostovGazeta подробности увольнения бывшего главы Ворошиловского района Ростова Виктора Бережного. Он занимал пост семь лет.