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Густой столб дыма от пожара резервуара нефтепродуктов виден за десятки км в Азове

Густой столб дыма от пожара в Азове виден на десятки километров

18 июня 2024, 07:53
Фото: МЧС / Видео тг-канал 1rnd
Густой столб дыма от пожара резервуара нефтепродуктов виден за десятки км в Азове
18 июня произошла атака БПЛА в Азове, в результате чего вспыхнул резервуар с нефтепродуктами. Столб дыма от пожара виден за десятки километров, сообщает 1Rnd.

В Ростовской области в Азове вражеские беспилотные летательные аппараты атаковали резервуар с нефтепродуктами объемом пять тысяч кубометров. Площадь пожара составила 3200 кубометров. Масштабное возгорание видно за десятки километров. Над местом атаки возвышается густой черный столб дыма.

Тем не менее, проведенные лабораторией Роспотребнадзора показали, что предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе нет. Глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что жителям города и его окрестностей ничего не угрожает.

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Ранее МЧС сообщило, что возгорание ликвидируют 200 специалистов и 49 единиц техники.

До этого появилось видео страшного пожара на нефтебазе в Азове после атаки беспилотника.

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