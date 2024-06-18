Густой столб дыма от пожара в Азове виден на десятки километров

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
В Ростовской области в Азове вражеские беспилотные летательные аппараты атаковали резервуар с нефтепродуктами объемом пять тысяч кубометров. Площадь пожара составила 3200 кубометров. Масштабное возгорание видно за десятки километров. Над местом атаки возвышается густой черный столб дыма.
Тем не менее, проведенные лабораторией Роспотребнадзора показали, что предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе нет. Глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что жителям города и его окрестностей ничего не угрожает.
Ранее МЧС сообщило, что возгорание ликвидируют 200 специалистов и 49 единиц техники.
До этого появилось видео страшного пожара на нефтебазе в Азове после атаки беспилотника.