Магазины «Леруа Мерлен» в Ростове сменят вывеску на «Лемана про»

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Сеть магазинов «Леруа Мерлен» переименуют в России. Теперь в Ростовской области и других частях страны компания будет существовать под названием «Лемана про». Обновление ожидается до конца 2024 года.
Так как в прошлом году управление компанией в России перешло под местный менеджмент, было принято решение внести изменения в название. Полностью ребрендинг завершится в 2025 году.
Новое название отражает главные приоритеты фирмы. «Лемана про» или Lemana Pro расшифровывается по слогам. Так, Le — leader — лидер, Ma — maison — дом, Na — nature — экологичность, а частица Pro демонстрирует профессионализм.
Отмечается, что ребрендинг не понесет за собой других существенных изменений в работе ритейлера.
Ранее стало известно, что ростовских пенсионеров массово разводят на кредиты в салоне мебели. «Мастера» обещают выполнить заказ, а потом исчезают.