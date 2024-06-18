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Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

В Ростовской области переименуют строительный магазин «Леруа Мерлен»

Магазины «Леруа Мерлен» в Ростове сменят вывеску на «Лемана про»

18 июня 2024, 09:14
Фото: Яндекс. Карты
В Ростовской области переименуют строительный магазин «Леруа Мерлен»
Сеть магазинов «Леруа Мерлен», которая также представлена в Ростовской области, сменит название уже в этом году, сообщает ТАСС.

Сеть магазинов «Леруа Мерлен» переименуют в России. Теперь в Ростовской области и других частях страны компания будет существовать под названием «Лемана про». Обновление ожидается до конца 2024 года.

Так как в прошлом году управление компанией в России перешло под местный менеджмент, было принято решение внести изменения в название. Полностью ребрендинг завершится в 2025 году.

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«Лемана про» бывший «Леруа Мерлен»«Лемана про» бывший «Леруа Мерлен»
«Лемана про» бывший «Леруа Мерлен»
Фото: Пресс-служба «Лемана про»

Новое название отражает главные приоритеты фирмы. «Лемана про» или Lemana Pro расшифровывается по слогам. Так, Le — leader — лидер, Ma — maison — дом, Na — nature — экологичность, а частица Pro демонстрирует профессионализм.

Отмечается, что ребрендинг не понесет за собой других существенных изменений в работе ритейлера.

Ранее стало известно, что ростовских пенсионеров массово разводят на кредиты в салоне мебели. «Мастера» обещают выполнить заказ, а потом исчезают.

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