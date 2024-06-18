Муфтий рассказал, о чем говорил с захватчиками заложников в СИЗО Ростова

Он рассказал, что приехал к СИЗО и прошел на внутреннюю территорию. Там к нему вышли трое террористов с заложником. Муфтий дал им понять, что пришел как священнослужитель, чтобы спасти их от самих себя и попросил отпустить людей. Но разговор оказался бесполезным. Абусупьянов рассказал, что у преступников были собраны вещи в дорожные сумки, они надеялись, что им дадут уехать.