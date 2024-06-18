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Полиция у СИЗО-1 Ростова 16 июня

Муфтий рассказал, о чем говорил с захватчиками заложников в СИЗО Ростова

18 июня 2024, 17:29
Фото: rostovgazeta.ru
Полиция у СИЗО-1 Ростова 16 июня
Договариваться с террористами, взявшими заложников в СИЗО Ростова 16 июня, было бесполезно, заявил главный муфтий Ростовской области Ахмед Абусупьянов.

Он рассказал РИА «Новости», что был зол на террористов. Дело в том, что 16 июня мусульмане праздновали священный праздник Курбан-Байрам. Муфтий посчитал кощунством устраивать захват заложников в такой день, прикрываясь исламской религией.

«Страха у меня не было, я был зол на них, что они в праздничный день, прикрываясь религией, такое творят», — вспомнил Абусупьянов.

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Он рассказал, что приехал к СИЗО и прошел на внутреннюю территорию. Там к нему вышли трое террористов с заложником. Муфтий дал им понять, что пришел как священнослужитель, чтобы спасти их от самих себя и попросил отпустить людей. Но разговор оказался бесполезным. Абусупьянов рассказал, что у преступников были собраны вещи в дорожные сумки, они надеялись, что им дадут уехать.

Напомним, в ночь на 16 июня шестеро заключенных СИЗО-1 Ростова смогли выбить решетки в камерах и сбежать. Утром они взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. Они потребовали оружие, транспорт и возможность уехать взамен на освобождение людей. Силовики решили брать террористов штурмом. По разным данным, пятеро из них погибли, еще один выжил и находится под наблюдением врачей.

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