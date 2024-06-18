Муфтий рассказал, о чем говорил с захватчиками заложников в СИЗО Ростова

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
Он рассказал РИА «Новости», что был зол на террористов. Дело в том, что 16 июня мусульмане праздновали священный праздник Курбан-Байрам. Муфтий посчитал кощунством устраивать захват заложников в такой день, прикрываясь исламской религией.
«Страха у меня не было, я был зол на них, что они в праздничный день, прикрываясь религией, такое творят», — вспомнил Абусупьянов.
Он рассказал, что приехал к СИЗО и прошел на внутреннюю территорию. Там к нему вышли трое террористов с заложником. Муфтий дал им понять, что пришел как священнослужитель, чтобы спасти их от самих себя и попросил отпустить людей. Но разговор оказался бесполезным. Абусупьянов рассказал, что у преступников были собраны вещи в дорожные сумки, они надеялись, что им дадут уехать.
Напомним, в ночь на 16 июня шестеро заключенных СИЗО-1 Ростова смогли выбить решетки в камерах и сбежать. Утром они взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. Они потребовали оружие, транспорт и возможность уехать взамен на освобождение людей. Силовики решили брать террористов штурмом. По разным данным, пятеро из них погибли, еще один выжил и находится под наблюдением врачей.