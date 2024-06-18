На День города в Ростове потратят 16 миллионов рублей

Иван Павленко озвучил поправки о внесении суммы в расходы бюджета города на 2024 год. По его данным расходы бюджета Ростова-на-Дону увеличатся на 711,8 миллиона рублей. Затраты планируются в частности на переселение граждан из аварийного фонда — 221,1 миллиона рублей, оплату дополнительных строительных работ на коллекторе №62, на развертывание ПВР и содержание граждан, прибывших с территории Украины — 76,8 миллиона рублей. Еще 39,8 миллиона направят на компенсацию льготного проезда пенсионерам, 34,7 миллиона — на строительство моста через Темерник в створе улицы Песчанная, 15 миллионов — на обеспечение бесперебойного функционирования наружного освещения, 13,7 — на замену камер системы «Безопасный город».