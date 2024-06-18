rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

На День города в Ростове потратят 16 миллионов рублей

На День города в Ростове потратят 16 миллионов рублей

18 июня 2024, 08:40
Фото: rostov-gorod.ru
На День города в Ростове потратят 16 миллионов рублей
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города — начальника муниципального казначейства Ростова-на-Дону Иван Павленко рассказал о затратах, планируемых на празднование 275 годовщины со дня основания города.

Иван Павленко озвучил поправки о внесении суммы в расходы бюджета города на 2024 год. По его данным расходы бюджета Ростова-на-Дону увеличатся на 711,8 миллиона рублей. Затраты планируются в частности на переселение граждан из аварийного фонда — 221,1 миллиона рублей, оплату дополнительных строительных работ на коллекторе №62, на развертывание ПВР и содержание граждан, прибывших с территории Украины — 76,8 миллиона рублей. Еще 39,8 миллиона направят на компенсацию льготного проезда пенсионерам, 34,7 миллиона — на строительство моста через Темерник в створе улицы Песчанная, 15 миллионов — на обеспечение бесперебойного функционирования наружного освещения, 13,7 — на замену камер системы «Безопасный город».

В «Ростовэнерго» назвали причину ночной вспышки городе
Узнать подробнее

На на мероприятия и оформление города к празднованию 275 годовщины со дня основания планируется потратить 16,1 миллиона рублей.

Ранее стало известно о назначении Ивана Васильева на должность главы администрации Ворошиловского района Ростова-на-Дону.

Читайте также:
«Есть одна проблема»: в Ростове назначен глава администрации Ворошиловского районаУ террористов в СИЗО-1 в Ростове мог находиться третий заложникВ Ростове-на-Дону открытие пляжа в парке «Дружба» перенесли на конец июня
#Общество#Ростов-на-Дону#День города#Праздник#Украшение города
Подпишитесь
Вассерман объяснил, почему Украина целилась по резервуару нефтепродуктов в Азове
Сегодня, 09:11
Четыре беспилотника атаковали резервуар с нефтепродуктами в Азове
Сегодня, 07:31
У террористов в СИЗО-1 в Ростове мог находиться третий заложник
Сегодня, 06:43
Первые минуты страшного пожара после атаки БПЛА в Азове попали на видео
Сегодня, 05:53
Роспотребнадзор сообщил о состоянии воздуха из-за пожара в Азове
Сегодня, 05:06
Репродуктивное здоровье граждан — под защитой ОМС
Сегодня, 08:22