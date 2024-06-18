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Posted Сегодня, 16:55

Published Сегодня, 16:55

Modified Сегодня, 16:56

Updated Сегодня, 16:56

Чтобы улучшить визуальный вид города, в Ростове запретили навесы над объектами культурного наследия

Навесы запретили на фасадах объектов культурного наследия в Ростове

18 июня 2024, 16:55
Фото: rostovgazeta.ru
Чтобы улучшить визуальный вид города, в Ростове запретили навесы над объектами культурного наследия
Чтобы улучшить визуальный вид города, в Ростове запретили навесы над объектами культурного наследия, сообщили в городской управе.

Нововведение депутаты внесли в Правила благоустройства города. В Ростове запретили навесы перед фасадами домов, признанных объектами культурного наследия. Так власти хотят улучшить внешний вид города.

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Еще одно новое правило касается дорожной сети Ростова. Согласно поправкам, строительство покрытий, замощение проезжих частей и тротуаров будут выполняться как работы по благоустройству объектов дорожного хозяйства. Это должно сократить сроки ремонта грунтовых дорог в Ростове.

Также сообщалось, что зоны парковки для самокатов появятся в Ростове.

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