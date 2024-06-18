Навесы запретили на фасадах объектов культурного наследия в Ростове

Еще одно новое правило касается дорожной сети Ростова. Согласно поправкам, строительство покрытий, замощение проезжих частей и тротуаров будут выполняться как работы по благоустройству объектов дорожного хозяйства. Это должно сократить сроки ремонта грунтовых дорог в Ростове.