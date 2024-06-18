Навесы запретили на фасадах объектов культурного наследия в Ростове

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
Нововведение депутаты внесли в Правила благоустройства города. В Ростове запретили навесы перед фасадами домов, признанных объектами культурного наследия. Так власти хотят улучшить внешний вид города.
Еще одно новое правило касается дорожной сети Ростова. Согласно поправкам, строительство покрытий, замощение проезжих частей и тротуаров будут выполняться как работы по благоустройству объектов дорожного хозяйства. Это должно сократить сроки ремонта грунтовых дорог в Ростове.
Также сообщалось, что зоны парковки для самокатов появятся в Ростове.