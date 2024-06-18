Облако пепла поднялось над Азовом из-за горящих резервуаров с нефтепродуктами

Напомним, пожар в Азове вспыхнул около двух часов ночи. До этого жители слышали шесть раскатов грохота, напоминающих взрывы. Около 04.00 мск губернатор Василий Голубев сообщил, что горят резервуары с нефтепродуктами в Азове. Пожар возник в результате ночной атаки беспилотника.