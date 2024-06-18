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Published Сегодня, 04:52

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Облако пепла поднялось над Азовом из-за горящих резервуаров с нефтепродуктами

Облако пепла поднялось над Азовом из-за горящих резервуаров с нефтепродуктами

18 июня 2024, 04:52
Фото: Unsplash / Для иллюстрации
Облако пепла поднялось над Азовом из-за горящих резервуаров с нефтепродуктами
Жители Азова сообщают об облаке пепла и дыма над городом из-за пожара, охватившего резервуары с нефтепродуктами в результате ночной атаки беспилотников.

Напомним, пожар в Азове вспыхнул около двух часов ночи. До этого жители слышали шесть раскатов грохота, напоминающих взрывы. Около 04.00 мск губернатор Василий Голубев сообщил, что горят резервуары с нефтепродуктами в Азове. Пожар возник в результате ночной атаки беспилотника.

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В ГУ МЧС России сообщили, что площадь пожара составила 5 тысяч кубических метров. Для его тушения привлекли больше 200 человек, 40 единиц техники и пожарный поезд.

Несмотря на поднявшееся в небе облако дыма и пепла, Роспотребнадзор, проверивший состояние воздуха в Азове, уточнил, что предельно допустимой концентрации содержания загрязняющих веществ не наблюдается. Голубев также подчеркнул, что опасности для жителей города нет.

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