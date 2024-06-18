Олигарх Саввиди и экс-мэр Чернышев стали почетными гражданами Ростова

Гордума Ростова поддержала присвоение звания почетного гражданина Ростова за «выдающиеся личные заслуги перед городом, вклад в социально-экономическое развитие донской столицы и профессиональные успехи» олигарху, владельцу ГК «Агроком» Ивану Саввиди и экс-мэру Ростова Михаилу Чернышеву. Также почетное звание получили академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Олег Кит и глава Городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Булгаков.