rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Олигарх Саввиди и экс-мэр Чернышев стали почетными гражданами Ростова

Олигарх Саввиди и экс-мэр Чернышев стали почетными гражданами Ростова

18 июня 2024, 12:51
Фото: rostov-gorod.ru
Олигарх Саввиди и экс-мэр Чернышев стали почетными гражданами Ростова
Звание почетного гражданина Ростова получили олигарх Иван Саввиди и экс-мэр Михаил Чернышев, сообщил градоначальник Алексей Логвиненко.

Гордума Ростова поддержала присвоение звания почетного гражданина Ростова за «выдающиеся личные заслуги перед городом, вклад в социально-экономическое развитие донской столицы и профессиональные успехи» олигарху, владельцу ГК «Агроком» Ивану Саввиди и экс-мэру Ростова Михаилу Чернышеву. Также почетное звание получили академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Олег Кит и глава Городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Булгаков.

Торжественная церемония, посвященная присвоению звания, пройдет в День города.

«Ничего, поживем!»: донской писатель Николай Егоров
Узнать подробнее

Звание почетного гражданина города дает ряд привилегий. Например, освобождение от оплаты коммунальных услуг, бесплатный проезд на общественном транспорте, бесплатное обеспечение лекарствами, приобретёнными по рецептам врача, и многое другое.

Ранее RostovGazeta составила топ-100 самых влиятельных людей Ростовской области.

Читайте также:
Аналитики заявили о падении цен на жилье в новостройках. Почему это произошло?«Есть одна проблема»: в Ростове назначен глава администрации Ворошиловского районаВ Ростове-на-Дону открытие пляжа в парке «Дружба» перенесли на конец июня
#Виктория Прутковская#Общество#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Чернышев Михаил Анатольевич#Алексей Логвиненко#Последние новости Ростова на сегодня#Иван Саввиди#Ростов
Подпишитесь
«Возвращение к морали»: в ростовских школах массово внедрят уроки семьеведения
Сегодня, 11:49
Экс-замглавы администрации Батайска арестован из-за взяток от застройщиков
Сегодня, 11:46
Зоолог Ерофеева рассказала, где водится самый ядовитый паук в Ростовской области
Вчера, 14:12
Один из террористов из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону мог выжить
Сегодня, 10:43
Роспотребнадзор сообщил о состоянии воздуха из-за пожара в Азове
Сегодня, 05:06
Репродуктивное здоровье граждан — под защитой ОМС
Сегодня, 08:22