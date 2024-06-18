Олигарх Саввиди и экс-мэр Чернышев стали почетными гражданами Ростова

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
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Updated Сегодня, 12:53
Гордума Ростова поддержала присвоение звания почетного гражданина Ростова за «выдающиеся личные заслуги перед городом, вклад в социально-экономическое развитие донской столицы и профессиональные успехи» олигарху, владельцу ГК «Агроком» Ивану Саввиди и экс-мэру Ростова Михаилу Чернышеву. Также почетное звание получили академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Олег Кит и глава Городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Булгаков.
Торжественная церемония, посвященная присвоению звания, пройдет в День города.
Звание почетного гражданина города дает ряд привилегий. Например, освобождение от оплаты коммунальных услуг, бесплатный проезд на общественном транспорте, бесплатное обеспечение лекарствами, приобретёнными по рецептам врача, и многое другое.
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