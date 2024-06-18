Первые минуты страшного пожара после атаки БПЛА в Азове попали на видео

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Published Сегодня, 05:53
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Ночью, 18 июня, беспилотный летательный аппарат атаковал резервуар с нефтепродуктами в Азове, что спровоцировало крупный пожар. По уточненным данным регионального ГУ МЧС России, площадь возгорания составила 3200 кубических метров. Очевидцам удалось зафиксировать первые минуты пожара.
Спасатели быстро прибыли на место происшествия. Сейчас ликвидацией возгорания занимается более 200 специалистов и 49 единиц пожарной техники, а также пожарный поезд.