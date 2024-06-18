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Появилось видео первых минут страшного пожар после атаки БПЛА в Азове

Первые минуты страшного пожара после атаки БПЛА в Азове попали на видео

18 июня 2024, 05:53
Фото: 29.mchs.gov.ru / ТГ-канал .«Это Ростов»
Появилось видео первых минут страшного пожар после атаки БПЛА в Азове
В Азове произошла атака БПЛА, в результате которой загорелся резервуар с нефтепродуктами. В Сети появились кадры первых минут пожара.

Ночью, 18 июня, беспилотный летательный аппарат атаковал резервуар с нефтепродуктами в Азове, что спровоцировало крупный пожар. По уточненным данным регионального ГУ МЧС России, площадь возгорания составила 3200 кубических метров. Очевидцам удалось зафиксировать первые минуты пожара.

Спасатели быстро прибыли на место происшествия. Сейчас ликвидацией возгорания занимается более 200 специалистов и 49 единиц пожарной техники, а также пожарный поезд.

Появилось видео страшного пожара на нефтебазе в Азове после атаки беспилотника
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Ранее лаборатория Роспотребнадзора оценила состояние воздуха после атаки БПЛА. До этого стало известно, что жителей Азова перед пожаром разбудили шесть похожих на взрывы раскатов грохота.

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