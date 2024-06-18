Пловчиха из Волгодонска пропустит Олимпиаду в Париже из-за проблем с визой

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Российская пловчиха, трёхкратный призёр Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Юлия Ефимова получила нейтральный статус, однако может не попасть на Олимпиаду 2024. Нейтральный статус позволяет ей участвовать в Играх, но она не успевает пройти международные отборы из-за проблем с визой.
Ефимова планировала выступать на отборах в Италии, но ей отказали. В связи с этим спортсменка не стала подавать документы на визу. Несмотря на то, что Международная федерация (World Aquatics) быстро рассмотрела заявку пловчихи, на данный момент у нее нет визы в Европу и нет допуска на международный отборочный старт.
Чемпионка отметила, что все проблемы она пытается решить сама с помощью отца-тренера. Однако она бы не отказалась от сильного менеджера, который способен решить все возникающие организационные вопросы.
Напомним, что в августе 2016 года Юлия оказалась в центре скандала. Спортсменка стала жертвой психологической травли во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Во время финального заплыва на стометровке брассом болельщики с трибун освистали волгодонскую пловчиху, а в ходе церемонии награждения американская соперница демонстративно проигнорировала Ефимову. Несмотря на это, девушка взяла вторую олимпийскую серебренную медаль.
Ранее Карпин признался, что штрафовал игроков «Ростова» за каждый килограмм веса. Тренер рассказал о своих профессиональных травмах и о подходе к питанию.