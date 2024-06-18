Пловчиха из Волгодонска пропустит Олимпиаду в Париже из-за проблем с визой

Ефимова планировала выступать на отборах в Италии, но ей отказали. В связи с этим спортсменка не стала подавать документы на визу. Несмотря на то, что Международная федерация (World Aquatics) быстро рассмотрела заявку пловчихи, на данный момент у нее нет визы в Европу и нет допуска на международный отборочный старт.