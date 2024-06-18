Появилось видео страшного пожара на нефтебазе в Азове после атаки беспилотника

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Напомним, пожар в Азове вспыхнул после ночной атаки беспилотников. Губернатор Василий Голубев сообщил, что горят резервуары с нефтепродуктами, для их тушения привлечены порядка 200 человек, почти 40 единиц техники и пожарный поезд. При этом он добавил, что угрозы распространения огня нет, а в результате происшествия никто не пострадал.
Сотрудники Роспотребнадзора мониторят состояние окружающей среды, в настоящее время превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено.
Голубев уточнил, что жителям Азова и соседних населенных пунктов ничего не угрожает.