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Published Сегодня, 04:27

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Updated Сегодня, 04:29

Появилось видео страшного пожара на нефтебазе в Азове после атаки беспилотника

Появилось видео страшного пожара на нефтебазе в Азове после атаки беспилотника

18 июня 2024, 04:27
Фото: МЧС
Появилось видео страшного пожара на нефтебазе в Азове после атаки беспилотника
В Азове тушат резервуары с нефтепродуктами после атаки беспилотников, сообщил губернатор Василий Голубев. ГУ МЧС России по Ростовской области полелилось видео о тушении пожара.

Напомним, пожар в Азове вспыхнул после ночной атаки беспилотников. Губернатор Василий Голубев сообщил, что горят резервуары с нефтепродуктами, для их тушения привлечены порядка 200 человек, почти 40 единиц техники и пожарный поезд. При этом он добавил, что угрозы распространения огня нет, а в результате происшествия никто не пострадал.

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Сотрудники Роспотребнадзора мониторят состояние окружающей среды, в настоящее время превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено.

Голубев уточнил, что жителям Азова и соседних населенных пунктов ничего не угрожает.

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