Появилось видео страшного пожара на нефтебазе в Азове после атаки беспилотника

Напомним, пожар в Азове вспыхнул после ночной атаки беспилотников. Губернатор Василий Голубев сообщил, что горят резервуары с нефтепродуктами, для их тушения привлечены порядка 200 человек, почти 40 единиц техники и пожарный поезд. При этом он добавил, что угрозы распространения огня нет, а в результате происшествия никто не пострадал.