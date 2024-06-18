ПЦБК получила от Росприроднадзора комплексное экологическое разрешение

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Это документ, заменяющий ранее действовавшие разрешения на выбросы в атмосферу, сбросы в водные объекты и лимиты на размещение отходов, выдается в рамках закона «Об охране окружающей среды».
Издание properm.ru пишет, что в комплексном экологическом разрешении прописаны требования по охране окружающей среды, которые основаны на принципах наилучших доступных технологий. Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова отмечала, что к 31 декабря текущего года такие разрешения по закону обязаны получить 5 850 объектов. При этом на данный момент такой документ получили только около 13% компаний. Если предприятие не получит КЭР, то это может привести к последствиям в виде миллионных штрафов и приостановки деятельности.
Для Пермской ЦБК процесс получения комплексного экологического разрешения начался в 2021 году. Процедура включала оценку экологической эффективности, разработку и согласование нормативов, инвентаризацию выбросов и сбросов. Документы ПЦБК прошли согласование в Министерстве промышленности и торговли России, Западно-Уральском управлении Росприроднадзора, территориальном органе Росрыболовства, Министерстве промышленности и торговли Пермского края и Госинспекции по экологии и природопользованию Пермского края.
Все этапы процедуры были успешно завершены 11 июня текущего года, и ПЦБК получила КЭР, действие которого будет продолжаться в течение 7 лет. Документ содержит обязательные экологические параметры, которые предприятие должно соблюдать. Кроме того, в течение четырех лет после получения КЭР предприятие должно оснастить источники выбросов и сбросов системой автоматического контроля, которая передает данные в режиме онлайн в Росприроднадзор.
Напомним, ПЦБК принимает активное участие в реализации национального проекта «Экология» и соблюдает экологическое законодательство. В 2019–2020 годах предприятие провело модернизацию оборудования в рамках проектов «Сила картона» и «Сила бумаги». Благодаря этому было снижено потребление ресурсов и уменьшено воздействие на водные объекты. В 2021 году компания установила локальные очистные сооружения в цехах, а в 2022 году — новый водовыпуск. В мае текущего года Пермская ЦБК стала первым предприятием ЦБП Российской Федерации, включенным в реестр утилизаторов отходов в рамках РОП.