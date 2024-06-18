ПЦБК получила от Росприроднадзора комплексное экологическое разрешение

Издание properm.ru пишет, что в комплексном экологическом разрешении прописаны требования по охране окружающей среды, которые основаны на принципах наилучших доступных технологий. Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова отмечала, что к 31 декабря текущего года такие разрешения по закону обязаны получить 5 850 объектов. При этом на данный момент такой документ получили только около 13% компаний. Если предприятие не получит КЭР, то это может привести к последствиям в виде миллионных штрафов и приостановки деятельности.