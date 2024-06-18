Ремонт электробусного депо в Ростове войдет в федеральный проект

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Как сообщил директор департамента транспорта Ростова Вадим Шкабарня, планируется провести работы по обновлению здания гаража, автомойки, ремонтной базы, а также по модернизации систем водоснабжения, отопления и других коммуникаций. На данный момент уже подготовлен проект сметы, который успешно прошел экспертизу.
Финансирование реализации проекта планируется осуществить за счет средств из федерального проекта «Чистый воздух». Согласно планам департамента, ремонт будет проведен с 2025 по 2028 год.
В 2024 году город Ростов-на-Дону был включен в список городов-участников федеральной программы «Чистый воздух». Согласно этому проекту, уровень загрязнения воздуха от промышленных предприятий должен уменьшиться вдвое к 2030 году.