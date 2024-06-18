Ремонт электробусного депо в Ростове войдет в федеральный проект

Как сообщил директор департамента транспорта Ростова Вадим Шкабарня, планируется провести работы по обновлению здания гаража, автомойки, ремонтной базы, а также по модернизации систем водоснабжения, отопления и других коммуникаций. На данный момент уже подготовлен проект сметы, который успешно прошел экспертизу.