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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Ремонт электробусного депо в Ростове войдет в федеральный проект

Ремонт электробусного депо в Ростове войдет в федеральный проект

18 июня 2024, 10:28
Фото: rostov-gorod.ru
Ремонт электробусного депо в Ростове войдет в федеральный проект
На заседании городской Думы Ростова-на-Дону обсудили ремонт электробусного депо, сообщается, что проект будет включен в федеральную программу «Чистый воздух».

Как сообщил директор департамента транспорта Ростова Вадим Шкабарня, планируется провести работы по обновлению здания гаража, автомойки, ремонтной базы, а также по модернизации систем водоснабжения, отопления и других коммуникаций. На данный момент уже подготовлен проект сметы, который успешно прошел экспертизу.

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Финансирование реализации проекта планируется осуществить за счет средств из федерального проекта «Чистый воздух». Согласно планам департамента, ремонт будет проведен с 2025 по 2028 год.

В 2024 году город Ростов-на-Дону был включен в список городов-участников федеральной программы «Чистый воздух». Согласно этому проекту, уровень загрязнения воздуха от промышленных предприятий должен уменьшиться вдвое к 2030 году.

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#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Ремонт#Инфраструктура#Госэкспертиза
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