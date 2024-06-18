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Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

РЭО разместил в МФЦ видеоконтент о пользе экологического поведения

РЭО разместил в МФЦ видеоконтент о пользе экологического поведения

18 июня 2024, 13:18
Фото: 1MI
Российский экологический оператор (РЭО) предоставил многофункциональным центрам (МФЦ) в 11 регионах образовательные материалы, направленные на продвижение экологически правильного образа жизни.

В видеоматериалах обсуждаются темы переработки отходов, значимость сортировки и негативное воздействие одноразового пластика на природу. Эти обучающие ролики доступны для просмотра в МФЦ «Мои документы», передает newsnn.ru.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что экопросвещение является важной составляющей реформы системы обращения с отходами и создания экономики замкнутого цикла. По его словам, без осознания необходимости ответственного потребления инвестиции в инфраструктуру будут менее эффективными, поэтому компания стремится доносить до людей информацию в удобной форме.

В частности, время ожидания в МФЦ можно использовать продуктивно, просматривая видеоролики из медиабанка РЭО. Эти материалы помогают формировать экологические привычки, которые затем можно передавать своим близким. В настоящий момент РЭО разработал 38 видеороликов, посвященных вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами.

Эти материалы доступны в МФЦ таких регионов, как Калужская, Тверская, Волгоградская, Ивановская, Тульская, Кировская, Смоленская и Московская области, а также республики Мордовия, Коми, Дагестан и Красноярский край.

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко подчеркнул, что в перспективе видеоролики могут быть распространены в МФЦ по всей стране.

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