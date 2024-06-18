РЭО разместил в МФЦ видеоконтент о пользе экологического поведения

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что экопросвещение является важной составляющей реформы системы обращения с отходами и создания экономики замкнутого цикла. По его словам, без осознания необходимости ответственного потребления инвестиции в инфраструктуру будут менее эффективными, поэтому компания стремится доносить до людей информацию в удобной форме.