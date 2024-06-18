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Роспотребнадзор сообщил о состоянии воздуха после пожара в Азове

Роспотребнадзор сообщил о состоянии воздуха из-за пожара в Азове

18 июня 2024, 05:06
Фото: ЦЛАТИ по ЮФО / Для иллюстрации
Роспотребнадзор сообщил о состоянии воздуха после пожара в Азове
После атаки БПЛА произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами в Азове. Лаборатория Роспотребнадзора провела состояние воздуха после пожара, сообщил глава Ростовской области Василий Голубев.

Ночью 18 июня стало известно, что на Азов произошла вражеская атака беспилотниками. В результате происшествия загорелись резервуары с нефтепродуктами. Лаборатория Роспотребнадзора оценила качество воздуха. По данным ведомства, предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в городе не превышены.

Глава региона Василий Голубев отмечает, что местным жителям ничего не угрожает, так как угрозы для распространения пожара нет.

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Ранее сообщалось, что над Азовом поднялось облако пепла и дыма из-за горящих резервуаров с нефтепродуктами. Перед пожаром люди слышали шесть раскатов грохота, похожих на взрывы.

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#Регина Симакова#Ростовская область#Азов#Пожар#Нефть#БПЛА#Огонь#Атака БПЛА#Окружающая среда#Нефтепродукты#Происшествия#Качество воздуха
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