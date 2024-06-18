Роспотребнадзор сообщил о состоянии воздуха из-за пожара в Азове

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Ночью 18 июня стало известно, что на Азов произошла вражеская атака беспилотниками. В результате происшествия загорелись резервуары с нефтепродуктами. Лаборатория Роспотребнадзора оценила качество воздуха. По данным ведомства, предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в городе не превышены.
Глава региона Василий Голубев отмечает, что местным жителям ничего не угрожает, так как угрозы для распространения пожара нет.
Ранее сообщалось, что над Азовом поднялось облако пепла и дыма из-за горящих резервуаров с нефтепродуктами. Перед пожаром люди слышали шесть раскатов грохота, похожих на взрывы.