Ростовскую область накроет град и порывистый ветер до 22 м/с

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
В соответствии с экстренным предупреждением Ростовского гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» 18 июня в донском регионе ожидаются проливные дожди с грозами, град и усиление ветра до 22 метров в секунду.
В период действия штурмового предупреждения велика вероятность возникновения аварийных ситуаций.
Управление по чрезвычайным ситуациям напоминает, что при наступлении ЧС необходимо звонить по номеру 112.
На днях стало известно, когда в Ростов-на-Дону вернется невыносимая жара. Температура воздуха вновь превысит +30 градусов.