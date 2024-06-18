rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Ростовскую область накроет град и порывистый ветер до 22 м/с

Ростовскую область накроет град и порывистый ветер до 22 м/с

18 июня 2024, 10:26
Фото: 27.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Ростовскую область накроет град и порывистый ветер до 22 м/с
В Ростовской области 18 июня ожидаются опасные погодные условия. Регион накроют ливни, град и сильный ветер, сообщает УГОЧС Ростова-на-Дону.

В соответствии с экстренным предупреждением Ростовского гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» 18 июня в донском регионе ожидаются проливные дожди с грозами, град и усиление ветра до 22 метров в секунду.

В период действия штурмового предупреждения велика вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Ливни с градом надвигаются на Ростовскую область
Узнать подробнее

Управление по чрезвычайным ситуациям напоминает, что при наступлении ЧС необходимо звонить по номеру 112.

На днях стало известно, когда в Ростов-на-Дону вернется невыносимая жара. Температура воздуха вновь превысит +30 градусов.

Читайте также:
МЧС предупредило жителей Ростовской области о мощном ливне и ветре до 25 м/сГроза, град и ветер до 75 км/ч надвигаются на Ростовскую областьСиноптики предупредили о надвигающихся на Ростовскую область ливнях
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Ливень#Град#Погода#Непогода#Штормовое предупреждение#Последние новости Ростова на сегодня#Сильный ветер
Подпишитесь
«Возвращение к морали»: в ростовских школах массово внедрят уроки семьеведения
Сегодня, 11:49
Экс-замглавы администрации Батайска арестован из-за взяток от застройщиков
Сегодня, 11:46
Зоолог Ерофеева рассказала, где водится самый ядовитый паук в Ростовской области
Вчера, 14:12
Один из террористов из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону мог выжить
Сегодня, 10:43
Роспотребнадзор сообщил о состоянии воздуха из-за пожара в Азове
Сегодня, 05:06
Репродуктивное здоровье граждан — под защитой ОМС
Сегодня, 08:22