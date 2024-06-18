Шесть похожих на взрывы раскатов грохота разбудили жителей Азова перед пожаром

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
Напомним, в Азове в результате ночной атаки беспилотников загорелись резервуары с нефтепродуктами. Площадь пожара, по данным регионального МЧС, составила 5 тысяч кубометров.
Как сообщил губернатор Василий Голубев, для тушения резервуаров привлечены 208 человек, около 40 единиц техники и пожарный поезд. Он добавил, что в результате атаки БПЛА и пожара никто не пострадал и угрозы для жителей города и расположенных рядом населенных пунктов нет.
Сотрудники Роспотребнадзора контролируют состояние воздуха в городе. По их информации, превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ нет. Однако жители сообщают об огромном облаке пепла и дыма над городом.