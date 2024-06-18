Шесть похожих на взрывы раскатов грохота разбудили жителей Азова перед пожаром

Как сообщил губернатор Василий Голубев, для тушения резервуаров привлечены 208 человек, около 40 единиц техники и пожарный поезд. Он добавил, что в результате атаки БПЛА и пожара никто не пострадал и угрозы для жителей города и расположенных рядом населенных пунктов нет.