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Шесть похожих на взрывы раскатов грохота разбудили жителей Азова перед пожаром

Шесть похожих на взрывы раскатов грохота разбудили жителей Азова перед пожаром

18 июня 2024, 04:40
Фото: MIL.ru / Для иллюстрации
Шесть похожих на взрывы раскатов грохота разбудили жителей Азова перед пожаром
Перед тем, как в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами, жители слышали грохот, напоминающий взрывы, сообщили они в социальных сетях.

Напомним, в Азове в результате ночной атаки беспилотников загорелись резервуары с нефтепродуктами. Площадь пожара, по данным регионального МЧС, составила 5 тысяч кубометров.

Как сообщил губернатор Василий Голубев, для тушения резервуаров привлечены 208 человек, около 40 единиц техники и пожарный поезд. Он добавил, что в результате атаки БПЛА и пожара никто не пострадал и угрозы для жителей города и расположенных рядом населенных пунктов нет.

Появилось видео страшного пожара на нефтебазе в Азове после атаки беспилотника
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Сотрудники Роспотребнадзора контролируют состояние воздуха в городе. По их информации, превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ нет. Однако жители сообщают об огромном облаке пепла и дыма над городом.

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