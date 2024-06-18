Сотрудники СИЗО в Ростове могли передавать заключенным оружие за вознаграждение

Напомним, в ночь на 16 июня шестеро заключенных СИЗО-1 Ростова смогли выбить решетки в камерах и сбежать. Утром они взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. Они потребовали оружие, транспорт и возможность уехать взамен на освобождение людей. Силовики решили брать террористов штурмом. По разным данным, пятеро из них погибли, еще один выжил и находится под наблюдением врачей.