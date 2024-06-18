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Обстановка у СИЗО-1 в Ростове 16 июня

Сотрудники СИЗО в Ростове могли передавать заключенным оружие за вознаграждение

18 июня 2024, 17:59
Фото: rostovgazeta.ru
Обстановка у СИЗО-1 в Ростове 16 июня
Сотрудников СИЗО-1 в Ростове проверяют из-за возможной передачи заключенным ножей и других запрещенных предметов, пишет «Газета.ру».

По предварительным данным, работники специзолятора могли сотрудничать с заключенными и передавать им за вознаграждение ножи, телефоны и другие запрещенные предметы. Силовики сейчас рассматривают версию, что с арестами сотрудничали специалисты оперативно-режимного отдела. Именно в их обязанности входит проверка передачек на наличие запрещенных предметов.

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После обысков у арестантов СИЗО-1 изъяли экстремистскую литературу, ножи и другие незаконно попавшие к ним предметы.

Напомним, в ночь на 16 июня шестеро заключенных СИЗО-1 Ростова смогли выбить решетки в камерах и сбежать. Утром они взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. Они потребовали оружие, транспорт и возможность уехать взамен на освобождение людей. Силовики решили брать террористов штурмом. По разным данным, пятеро из них погибли, еще один выжил и находится под наблюдением врачей.

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