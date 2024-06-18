Сотрудники СИЗО в Ростове могли передавать заключенным оружие за вознаграждение

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
По предварительным данным, работники специзолятора могли сотрудничать с заключенными и передавать им за вознаграждение ножи, телефоны и другие запрещенные предметы. Силовики сейчас рассматривают версию, что с арестами сотрудничали специалисты оперативно-режимного отдела. Именно в их обязанности входит проверка передачек на наличие запрещенных предметов.
После обысков у арестантов СИЗО-1 изъяли экстремистскую литературу, ножи и другие незаконно попавшие к ним предметы.
Напомним, в ночь на 16 июня шестеро заключенных СИЗО-1 Ростова смогли выбить решетки в камерах и сбежать. Утром они взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. Они потребовали оружие, транспорт и возможность уехать взамен на освобождение людей. Силовики решили брать террористов штурмом. По разным данным, пятеро из них погибли, еще один выжил и находится под наблюдением врачей.