Стала известна личность выжившего после штурма СИЗО в Ростове террориста

Сообщалось, что всех шестерых террористов ликвидировали, а заложников освободили. Позже появилась информация, что выжить смог один из заключенных, участвовавших в захвате заложников. Речь, предположительно, идет о Дмитрии Камнееве. Он принял ислам и стал участником запрещенной экстремистской организации, за что получил срок. Камнеев участвовал в захвате заложников 16 июня, но не погиб, а получил серьезное ранение в голову, однако вероятность, что он выживет, минимальная.