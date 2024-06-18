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Стало известно имя выжившего после штурма СИЗО в Ростове террориста

Стала известна личность выжившего после штурма СИЗО в Ростове террориста

18 июня 2024, 14:57
Фото: ГУФСИН РФ по Ростовской области
Стало известно имя выжившего после штурма СИЗО в Ростове террориста
Террорист Дмитрий Камнеев мог выжить после штурма СИЗО-1 в Ростове 16 июня, пишет RT.

Утром 16 июня шестеро заключенных взяли в заложники двоих сотрудников СИЗО-1 в Ростове. Ранее часть из них были осуждены по террористическим статьям. Преступники требовали оружие, транспорт и возможность уехать взамен на освобождение заложников. Переговоры с ними не увенчались успехом. Силовики пошли на штурм.

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Сообщалось, что всех шестерых террористов ликвидировали, а заложников освободили. Позже появилась информация, что выжить смог один из заключенных, участвовавших в захвате заложников. Речь, предположительно, идет о Дмитрии Камнееве. Он принял ислам и стал участником запрещенной экстремистской организации, за что получил срок. Камнеев участвовал в захвате заложников 16 июня, но не погиб, а получил серьезное ранение в голову, однако вероятность, что он выживет, минимальная.

Официально информация об этом не подтверждалась. Данные уточняются.

Ранее сообщалось, что в отношении начальника СИЗО-1 в Ростове началась проверка.

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