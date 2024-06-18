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Published Сегодня, 09:09

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Updated Сегодня, 09:11

Пожар произошел на «Азовпродукт» после атаки БПЛА

Стало известно, что было целью ночной атаки беспилотников в Азове

18 июня 2024, 09:09
Фото: МЧС
Пожар произошел на «Азовпродукт» после атаки БПЛА

Пожар произошел на «Азовпродукт» после атаки БПЛА

В Ростовской области в Азове беспилотные летательные аппараты атаковали резервуар с нефтепродуктами. Стало известно, что инцидент произошёл на территории завода «Азовпродукт», сообщил глава предприятия Владимир Ищенко.

Глава предприятия Владимир Ищенко рассказал, что огонь затронул нефтеналивную ёмкость. Возгорание произошло пости атаки БПЛА. Ночью 18 июня беспилотники спровоцировали сильный пожар площадью 3,2 кубических метра.

Возгорание ликвидируют более 200 сотрудников МЧС и 49 единиц техники. Пострадавших нет.

Облако пепла поднялось над Азовом из-за горящих резервуаров с нефтепродуктами
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Ранее очевидцы поделились кадрами первых минут пожара. Огонь моментально охватил предприятие. Черный густой дым от возгорания было видно за десятки километров. Роспотребнадзор тем временем проверил качество воздуха в городе в связи с пожаром на заводе.

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#Регина Симакова#Ростовская область#Азов#Пожар#Нефть#МЧС#Огонь#Беспилотники#Атака ВСУ#Атака БПЛА#Нефтепродукты#Происшествия
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