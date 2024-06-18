Стало известно, что было целью ночной атаки беспилотников в Азове

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Глава предприятия Владимир Ищенко рассказал, что огонь затронул нефтеналивную ёмкость. Возгорание произошло пости атаки БПЛА. Ночью 18 июня беспилотники спровоцировали сильный пожар площадью 3,2 кубических метра.
Возгорание ликвидируют более 200 сотрудников МЧС и 49 единиц техники. Пострадавших нет.
Ранее очевидцы поделились кадрами первых минут пожара. Огонь моментально охватил предприятие. Черный густой дым от возгорания было видно за десятки километров. Роспотребнадзор тем временем проверил качество воздуха в городе в связи с пожаром на заводе.