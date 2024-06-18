Стало известно, когда отремонтируют фонтан «Витязь» в Ростове

Напомним, параллельно с «Витязем» в Ростове ремонтируют еще шесть фонтанов. Среди них фонтаны «Фантазия» на Рабочей площади, «Ротонда» на улице Седова, «Покровский» в сквере на проспекте Кировском, «Сборщицы винограда» на Большой Садовой, «Лиры» на Пушкинской, «Орфей» рядом с филармонией. На это власти выделили 135 миллионов рублей.