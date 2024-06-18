rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Стало известно, когда отремонтируют фонтан «Витязь» в Ростове

Стало известно, когда отремонтируют фонтан «Витязь» в Ростове

18 июня 2024, 15:05
Фото: 2Gis
Стало известно, когда отремонтируют фонтан «Витязь» в Ростове

Ремонт фонтана «Витязь» в центре Ростова завершится осенью

Этой осенью завершатся работы по обновлению фонтана «Витязь» на пересечении Красноармейской и Буденновского в Ростове, сообщил ответственный производитель работ ООО «Спецстрой» Сергей Бабаев.

Фонтан располагается неподалеку от отеля Marins Park Hotel. Ремонт «Витязя» обещают закончить в ноябре этого года. Работы включают в себя обновление коммуникаций и оборудования.

Десять фонтанов не запустили в Ростове-на-Дону с 1 мая
Узнать подробнее

Ремонт фонтана начали в мае. Ранее жители Ростова жаловались на его ветхое состояние.

Напомним, параллельно с «Витязем» в Ростове ремонтируют еще шесть фонтанов. Среди них фонтаны «Фантазия» на Рабочей площади, «Ротонда» на улице Седова, «Покровский» в сквере на проспекте Кировском, «Сборщицы винограда» на Большой Садовой, «Лиры» на Пушкинской, «Орфей» рядом с филармонией. На это власти выделили 135 миллионов рублей.

Читайте также:
Олигарх Саввиди и экс-мэр Чернышев стали почетными гражданами РостоваАналитики заявили о падении цен на жилье в новостройках. Почему это произошло?«Есть одна проблема»: в Ростове назначен глава администрации Ворошиловского района
#Виктория Прутковская#Общество#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
В Азове тушат пожар после атаки дронов, а в Ростове тратят миллионы на День города
Сегодня, 14:50
Экс-замглавы администрации Батайска арестован из-за взяток от застройщиков
Сегодня, 11:46
«Возвращение к морали»: в ростовских школах массово внедрят уроки семьеведения
Сегодня, 11:49
Один из террористов из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону мог выжить
Сегодня, 10:43
В Азове 12 часов полыхает резервуар с нефтепродуктами после атаки БПЛА. Что известно?
Сегодня, 12:50
Репродуктивное здоровье граждан — под защитой ОМС
Сегодня, 08:22