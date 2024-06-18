Стало известно, в чем подозревают главу УФНС Ростовской области Андрея Мосиенко

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
В Ростовской области задержан глава УФНС по региону Андрей Мосиенко и начальник ИФНС №25 Тигран Додохян. Они могут стать фигурантами громкого уголовного дела в отношении ректора Воронежского государственного университета Дмитрия Ендовицкого. Его подозревают в коррупции.
Воронежские силовики, расследуя дело Ендовицкого, обратили внимание на крупные переводы денег, которые ректор получил от Мосиенко и Додохяна. Те ранее защитили в Воронежском университете кандидатские диссертации. Следствие полагает, что ректор получил от Мосиенко и Додохяна взятку за успешную защиту диссертаций.
Расследование продолжается.
Напомним, Андрею Мосиенко 48 лет. Пост руководителя УФНС по Ростовской области он занимает с 2020 года.