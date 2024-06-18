Стало известно, в чем подозревают главу УФНС Ростовской области Андрея Мосиенко

Воронежские силовики, расследуя дело Ендовицкого, обратили внимание на крупные переводы денег, которые ректор получил от Мосиенко и Додохяна. Те ранее защитили в Воронежском университете кандидатские диссертации. Следствие полагает, что ректор получил от Мосиенко и Додохяна взятку за успешную защиту диссертаций.