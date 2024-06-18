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Posted Сегодня, 15:34

Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

Андрей Мосиенко

Стало известно, в чем подозревают главу УФНС Ростовской области Андрея Мосиенко

18 июня 2024, 15:34
Фото: УФНС
Андрей Мосиенко

Глава УФНС Ростовской области заподозрен в даче взятки при защите кандидатской

На главу УФНС России по Ростовской области Андрея Мосиенко вышли во время расследования громкого уголовного дела в Воронеже, пишут местные СМИ.

В Ростовской области задержан глава УФНС по региону Андрей Мосиенко и начальник ИФНС №25 Тигран Додохян. Они могут стать фигурантами громкого уголовного дела в отношении ректора Воронежского государственного университета Дмитрия Ендовицкого. Его подозревают в коррупции.

Силовики задержали руководителя УФНС Ростовской области Андрея Мосиенко
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Воронежские силовики, расследуя дело Ендовицкого, обратили внимание на крупные переводы денег, которые ректор получил от Мосиенко и Додохяна. Те ранее защитили в Воронежском университете кандидатские диссертации. Следствие полагает, что ректор получил от Мосиенко и Додохяна взятку за успешную защиту диссертаций.

Расследование продолжается.

Напомним, Андрею Мосиенко 48 лет. Пост руководителя УФНС по Ростовской области он занимает с 2020 года.

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