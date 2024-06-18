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Фото для иллюстрации

Суд в Ростове вынесет приговор обвиняемым в убийстве Моторолы и Захарченко

18 июня 2024, 15:59
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации
В среду, 19 июня, Южный окружной военный суд вынесет приговор обвиняемым в убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко и командира ополченцев Арсена Павлова, известного под позывным Моторола, передает ТАСС.

На скамье подсудимых находятся четыре обвиняемых — Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко, Артем Ен. За убийство Александра Захарченко и Арсена Павлова гособвинитель попросил назначить им наказание от 24 лет колонии до пожизненного.

Сами обвиняемые свою вину не признают. Погорелов во время последнего слова заявил, что давал признательные показания под пытками, но на деле не участвовал в убийстве.

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Приговор огласят в среду, 19 июня, в Южном окружном военном суде в Ростове.

Ранее диверсанта Михаила Балабанова отправили в колонию в Ростове за попытку поджога военкомата. Ему назначили наказание в виде четырех с половиной лет колонии строгого режима.

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