Суд в Ростове вынесет приговор обвиняемым в убийстве Моторолы и Захарченко

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
На скамье подсудимых находятся четыре обвиняемых — Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко, Артем Ен. За убийство Александра Захарченко и Арсена Павлова гособвинитель попросил назначить им наказание от 24 лет колонии до пожизненного.
Сами обвиняемые свою вину не признают. Погорелов во время последнего слова заявил, что давал признательные показания под пытками, но на деле не участвовал в убийстве.
Приговор огласят в среду, 19 июня, в Южном окружном военном суде в Ростове.
Ранее диверсанта Михаила Балабанова отправили в колонию в Ростове за попытку поджога военкомата. Ему назначили наказание в виде четырех с половиной лет колонии строгого режима.