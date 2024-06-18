У террористов в СИЗО-1 в Ростове мог находиться третий заложник

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
При попытке побега шестеро заключенных взяли в заложники 23-летнего младшего инспектора Виктора Кончакова и 39-летнего начальника оперативного управления Александра Богму. Однако стало известно, что у террористов мог находиться 31-летнего начальник оперативного отдела Константин Горох. Сообщается, что он оказал сопротивление террористам, сумел вырваться и сбежать. Несмотря на ножевое ранение, он смог заблокировать выходы и отрезать доступ к оружейной комнате следственного изолятора. Горох закрыл террористов на одной из территорий, а затем сообщил руководству о произошедшем.
Сейчас его здоровью ничего не угрожает.
Информация о третьем заложнике не подтверждена официально и будет уточняться.
Напомним, что пару дней назад заключенные взломали решетки камер и пробрались в дежурную часть. Террористы вооружились ножами, самодельными заточками и топорами. Они взяли в заложники сотрудников СИЗО-1 и потребовали оружие, транспорт и возможность уехать. В результате штурма террористов ликвидировали, заложники не пострадали.
Ранее RostovGazeta сообщала, что тела террористов из ростовского СИЗО-1 захоронят тайно.