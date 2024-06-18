У террористов в СИЗО-1 в Ростове мог находиться третий заложник

При попытке побега шестеро заключенных взяли в заложники 23-летнего младшего инспектора Виктора Кончакова и 39-летнего начальника оперативного управления Александра Богму. Однако стало известно, что у террористов мог находиться 31-летнего начальник оперативного отдела Константин Горох. Сообщается, что он оказал сопротивление террористам, сумел вырваться и сбежать. Несмотря на ножевое ранение, он смог заблокировать выходы и отрезать доступ к оружейной комнате следственного изолятора. Горох закрыл террористов на одной из территорий, а затем сообщил руководству о произошедшем.