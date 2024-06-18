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У террористов в СИЗО-1 в Ростове мог находиться третий заложник

У террористов в СИЗО-1 в Ростове мог находиться третий заложник

18 июня 2024, 06:43
Фото: rostovgazeta.ru
У террористов в СИЗО-1 в Ростове мог находиться третий заложник
В воскресенье, 16 июня, шестеро заключенных взяли в заложники сотрудников СИЗО-1. Стало известно, что заложников могло быть не двое, а трое, пишет «АиФ» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

При попытке побега шестеро заключенных взяли в заложники 23-летнего младшего инспектора Виктора Кончакова и 39-летнего начальника оперативного управления Александра Богму. Однако стало известно, что у террористов мог находиться 31-летнего начальник оперативного отдела Константин Горох. Сообщается, что он оказал сопротивление террористам, сумел вырваться и сбежать. Несмотря на ножевое ранение, он смог заблокировать выходы и отрезать доступ к оружейной комнате следственного изолятора. Горох закрыл террористов на одной из территорий, а затем сообщил руководству о произошедшем.

Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Информация о третьем заложнике не подтверждена официально и будет уточняться.

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Фото: ТГ-канал Shot

Напомним, что пару дней назад заключенные взломали решетки камер и пробрались в дежурную часть. Террористы вооружились ножами, самодельными заточками и топорами. Они взяли в заложники сотрудников СИЗО-1 и потребовали оружие, транспорт и возможность уехать. В результате штурма террористов ликвидировали, заложники не пострадали.

Ранее RostovGazeta сообщала, что тела террористов из ростовского СИЗО-1 захоронят тайно.

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