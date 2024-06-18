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Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Участок трассы Ростов-на-Дону — Элиста оцифровали

Участок трассы Ростов-на-Дону — Элиста оцифровали

18 июня 2024, 12:56
Фото: пресс-служба МТС
Сегодня очень важно, чтобы зона покрытия крупных магистралей России имела устойчивый сигнал. Так например, зона покрытия сети LTE от МТС расширена на участке трассы, соединяющей два региональных центра Юга России — Ростов-на-Дону и Элисту и проходящий через хутор Топилин Семикаракорского района.

Благодаря установке телеком-оборудования автомобилисты и более тысячи хуторян получили доступ к устойчивой связи 4G.

Новым телеком-оборудованием, благодаря которому автомобилисты обеспечены устойчивой связью, специалисты оснастили участок шоссе, которое ежедневно используется для транспортных и туристических перевозок. Также трасса Ростов-на-Дону — Элиста обеспечивает автомобильное сообщение с другими регионами-соседями: на юге — с Астраханью, а на юго-западе — со Ставрополем.

Фото: пресс-служба МТС

Кроме того, устойчивый интернет стал доступен для жителей хутора Топилин. Сеть покрыла жилые дома и социально-значимые объекты — отделение почты, детский сад, школу, дом культуры, отделение амбулатории. Теперь у жителей небольшого населенного пункта появился высокоскоростной доступ в интернет от МТС, стало больше возможностей учиться, работать удаленно.

«Интернет в дороге — нужный инструмент для комфортной поездки. От его стабильной работы зависит точность навигатора, связь с близкими, качество контента», — отметил директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.
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