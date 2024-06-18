Участок трассы Ростов-на-Дону — Элиста оцифровали

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Благодаря установке телеком-оборудования автомобилисты и более тысячи хуторян получили доступ к устойчивой связи 4G.
Новым телеком-оборудованием, благодаря которому автомобилисты обеспечены устойчивой связью, специалисты оснастили участок шоссе, которое ежедневно используется для транспортных и туристических перевозок. Также трасса Ростов-на-Дону — Элиста обеспечивает автомобильное сообщение с другими регионами-соседями: на юге — с Астраханью, а на юго-западе — со Ставрополем.
Кроме того, устойчивый интернет стал доступен для жителей хутора Топилин. Сеть покрыла жилые дома и социально-значимые объекты — отделение почты, детский сад, школу, дом культуры, отделение амбулатории. Теперь у жителей небольшого населенного пункта появился высокоскоростной доступ в интернет от МТС, стало больше возможностей учиться, работать удаленно.
«Интернет в дороге — нужный инструмент для комфортной поездки. От его стабильной работы зависит точность навигатора, связь с близкими, качество контента», — отметил директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.