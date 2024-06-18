В Азове 12 часов полыхает резервуар с нефтепродуктами после атаки БПЛА. Что известно?

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
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Updated Сегодня, 12:52
Около 04.00 мск губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о ночной атаке беспилотных летательных аппаратов в Азове. Киевский режим нацелился на резервуары с нефтепродуктами. Происшествие привело к возгоранию одного из них. Сотрудники МЧС прибыли оперативно на место. На борьбу с пожаром бросили силы 208 спасателей, 49 единиц техники и пожарного поезда. Глава региона уточнил, что в результате происшествия никто не погиб и не пострадал.
Площадь пожара составила 3,2 тысячи квадратных кубометров.
Целью атаки беспилотников оказался завод «Азовпродукт». Глава предприятия Владимир Ищенко подтвердил, что инцидент произошел на территории данного завода.
Он сообщил, что огонь затронул нефтеналивную ёмкость и специалисты принимают все меры для скорейшей локализации возгорания (в том числе с применением метода пенной атаки). На месте происшествия был развернут оперативный штаб.
Рано утром на территорию терминала прибыл исполняющий обязанности главы администрации города Азова Дмитрий Устименко.
Лаборатория Роспотребнадзора провела анализ состояния воздуха после возгорания. Специалисты ведомства отметили, что в результате мониторинга окружающей среды превышение допустимого уровня загрязнения не было обнаружено. Рисков для природы и жителей региона нет.
Однако жители города и соседних населенных пунктов сообщали об облаке дыма и пепла. Даже в некоторых районах Ростова-на-Дону ощущался запах гари, а столб огня и дыма было видно на десятки километров от Азова.
Азовчане делились в социальных сетях своими переживаниями и впечатлениями от пережитой ночи. Атака разбудила азовчан мощными хлопками. Некоторые люди слышали грохот, похожий на взрыв. Всего жители сообщили о шести раскатах грохота.
В сети начали появляться видео первых минут пожара.
Как сообщает РИА «Новости», Азов атаковали ночью четыре вражескими БПЛА. Телеграм-канал «Че по Ростову» уточнил, со ссылкой на свои источники, что за ночь украинские дроны атаковали Азов дважды.
Первый взрыв случился около 03.40 мск в переулке Портовом, где загорелся резервуар с дизельном топливом объемом 5 000 кубических метров, принадлежащий заводу «Азовпродукт».
Спустя полчаса еще два БПЛА самолетного типа атаковали резервуары, принадлежащие компании «Дон-Терминал». Однако емкости оказались пустыми, пожара удалось избежать.
Политик Анатолий Вассерман отметил, что атака объектов инфраструктуры топливных предприятий происходит из-за того, что они являются важной, но уязвимой целью. Боевая техника требует много топлива по сравнению с обычным транспортом. Соответственно, запасы нефти сильно необходимы. Главная проблема в том, что нефтепродукты легко повредить и поджечь. Достаточно всего лишь небольшого заряда. Эксперт призвал обращать больше внимания защите данный объектов. Места хранения нефти можно защищать при помощи специальных сеток. Одной из таких является сетка Рабица. Вассерман уверен, что теперь спецструктуры приложат максимальные усилия на оборону нефтяных объектов.