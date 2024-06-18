В Азове 12 часов полыхает резервуар с нефтепродуктами после атаки БПЛА. Что известно?

Политик Анатолий Вассерман отметил, что атака объектов инфраструктуры топливных предприятий происходит из-за того, что они являются важной, но уязвимой целью. Боевая техника требует много топлива по сравнению с обычным транспортом. Соответственно, запасы нефти сильно необходимы. Главная проблема в том, что нефтепродукты легко повредить и поджечь. Достаточно всего лишь небольшого заряда. Эксперт призвал обращать больше внимания защите данный объектов. Места хранения нефти можно защищать при помощи специальных сеток. Одной из таких является сетка Рабица. Вассерман уверен, что теперь спецструктуры приложат максимальные усилия на оборону нефтяных объектов.