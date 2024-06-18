В Азове тушат пожар после атаки дронов, а в Ростове тратят миллионы на День города

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
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Updated Сегодня, 14:52
Ночью 18 июня четыре беспилотника самолетного типа атаковали Азов. Их целью стали резервуары с дизельным топливом. Один из них, площадью в пять тысяч кубических метров, принадлежит компании «Азовпродукт». Из-за удара БПЛА произошли утечка и возгорание.
Пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Но сам пожар не могут потушить уже больше 12 часов. К ликвидации огня подключили больше 200 спасателей и 49 единиц техники. Дым от пожара заволок небо в Азове и уже виден на окраинах Ростова.
Тем не менее, проведенные лабораторией Роспотребнадзора исследования показали, что предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе нет. Глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что жителям города и его окрестностей ничего не угрожает.
Telegram-канал «Че по Ростову?» сообщал, что была и вторая атака БПЛА на Азов утром 18 июня. Ее целью стал резервуар объемом пять тысяч кубических метров фирмы «Дон-Терминал». Емкости были пустыми, а потому возгорания не случилось. Официально информация об этом не подтверждалась.
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал о присвоении звания почетного гражданина города четырем важным деятелям. Соответствующее предложение поддержала гордума.
Так, за «выдающиеся личные заслуги перед городом, вклад в социально-экономическое развитие донской столицы и профессиональные успехи» звание почетного гражданина города присвоили олигарху, владельцу ГК «Агроком» Ивану Саввиди и экс-мэру Ростова Михаилу Чернышеву. Также почетное звание получили академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Олег Кит и глава Городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Булгаков.
Торжественная церемония, посвященная присвоению званий, пройдет в Ростове в День города.
Исполняющий обязанности замглавы администрации города — начальника муниципального казначейства Ростова-на-Дону Иван Павленко рассказал о затратах на празднование 275-й годовщины со дня основания города. Выяснилось, что на цели выделили 16,1 миллиона рублей. Они пойдут и на оформление города, и на организацию мероприятий.
Павленко отметил, что расходы бюджета Ростова-на-Дону увеличатся на 711,8 миллиона рублей в текущем году. Так, на переселение граждан из аварийного жилья пойдет 221,1 миллиона рублей.