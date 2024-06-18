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Published Сегодня, 14:50

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В Азове тушат пожар после атаки дронов, а в Ростове тратят миллионы на День города

В Азове тушат пожар после атаки дронов, а в Ростове тратят миллионы на День города

18 июня 2024, 14:50
Фото: rostovgazeta.ru
В Азове тушат пожар после атаки дронов, а в Ростове тратят миллионы на День города
Атака беспилотников спровоцировала крупный пожар в Азове, тем временем в Ростове раздали звания почетного гражданина, а также определились с тратами на День города.

Атака БПЛА и пожар в Азове

Ночью 18 июня четыре беспилотника самолетного типа атаковали Азов. Их целью стали резервуары с дизельным топливом. Один из них, площадью в пять тысяч кубических метров, принадлежит компании «Азовпродукт». Из-за удара БПЛА произошли утечка и возгорание.

Пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Но сам пожар не могут потушить уже больше 12 часов. К ликвидации огня подключили больше 200 спасателей и 49 единиц техники. Дым от пожара заволок небо в Азове и уже виден на окраинах Ростова.

Тем не менее, проведенные лабораторией Роспотребнадзора исследования показали, что предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе нет. Глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что жителям города и его окрестностей ничего не угрожает.

Telegram-канал «Че по Ростову?» сообщал, что была и вторая атака БПЛА на Азов утром 18 июня. Ее целью стал резервуар объемом пять тысяч кубических метров фирмы «Дон-Терминал». Емкости были пустыми, а потому возгорания не случилось. Официально информация об этом не подтверждалась.

Ранним утром 18 июня четыре беспилотника самолетного типа атаковали Азов.Ранним утром 18 июня четыре беспилотника самолетного типа атаковали Азов.
Ранним утром 18 июня четыре беспилотника самолетного типа атаковали Азов.
Фото: МЧС
Густой столб дыма от пожара в Азове виден на десятки километров
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Почетные граждане

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал о присвоении звания почетного гражданина города четырем важным деятелям. Соответствующее предложение поддержала гордума.

Так, за «выдающиеся личные заслуги перед городом, вклад в социально-экономическое развитие донской столицы и профессиональные успехи» звание почетного гражданина города присвоили олигарху, владельцу ГК «Агроком» Ивану Саввиди и экс-мэру Ростова Михаилу Чернышеву. Также почетное звание получили академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Олег Кит и глава Городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Булгаков.

Торжественная церемония, посвященная присвоению званий, пройдет в Ростове в День города.

звание почетного гражданина города присвоили олигарху, владельцу ГК «Агроком» Ивану Саввиди и экс-мэру Ростова Михаилу Чернышевузвание почетного гражданина города присвоили олигарху, владельцу ГК «Агроком» Ивану Саввиди и экс-мэру Ростова Михаилу Чернышеву
звание почетного гражданина города присвоили олигарху, владельцу ГК «Агроком» Ивану Саввиди и экс-мэру Ростова Михаилу Чернышеву
Фото: rostovgazeta.ru
Олигарх Саввиди и экс-мэр Чернышев стали почетными гражданами Ростова
Узнать подробнее

День города на несколько миллионов

Исполняющий обязанности замглавы администрации города — начальника муниципального казначейства Ростова-на-Дону Иван Павленко рассказал о затратах на празднование 275-й годовщины со дня основания города. Выяснилось, что на цели выделили 16,1 миллиона рублей. Они пойдут и на оформление города, и на организацию мероприятий.

16,1 миллиона рублей пойдут и на оформление города, и на организацию мероприятий16,1 миллиона рублей пойдут и на оформление города, и на организацию мероприятий
16,1 миллиона рублей пойдут и на оформление города, и на организацию мероприятий
Фото: rostovgazeta.ru

Павленко отметил, что расходы бюджета Ростова-на-Дону увеличатся на 711,8 миллиона рублей в текущем году. Так, на переселение граждан из аварийного жилья пойдет 221,1 миллиона рублей.

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