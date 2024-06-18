В Азове тушат пожар после атаки дронов, а в Ростове тратят миллионы на День города

Telegram-канал «Че по Ростову?» сообщал, что была и вторая атака БПЛА на Азов утром 18 июня. Ее целью стал резервуар объемом пять тысяч кубических метров фирмы «Дон-Терминал». Емкости были пустыми, а потому возгорания не случилось. Официально информация об этом не подтверждалась.