В Ростове вынесли приговор украинскому террористу за попытку взорвать военных

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Мужчину задержали весной прошлого года. Суд установил, что 35-летний мужчина хотел совершить террористический акт и собирал сведения о месторасположении ВС РФ в городе Токмак Запорожской области.
В мае 2023 преступник получил от неизвестных координаты тайника с самодельной бомбой. Затем он определил три места, в которых находились военнослужащие. Именно там он планировал совершить теракты. Однако сотрудники правоохранительных органов вовремя остановили злоумышленника.
Южный окружной военный суд вынес террористу приговор по части 1 статьи 205 УК РФ. Он получил пять лет лишения свободы. Три из них он отсидит в тюрьме, а остальные два года проведет в исправительной колонии строгого режима.
До этого огласили приговор членам банды, который занимались сбытом наркотиков. Преступники организовали нарколабораторию на территории Ростовской области.