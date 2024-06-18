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Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

В Ростовской области террориста приговорили к 5 годам лишения свободы

В Ростове вынесли приговор украинскому террористу за попытку взорвать военных

18 июня 2024, 13:39
Фото: mil.ru / для иллюстрации
В Ростовской области террориста приговорили к 5 годам лишения свободы
В Ростовской области осудили гражданина Украины, который готовился к совершению террористического акта, сообщает региональная прокуратура.

Мужчину задержали весной прошлого года. Суд установил, что 35-летний мужчина хотел совершить террористический акт и собирал сведения о месторасположении ВС РФ в городе Токмак Запорожской области.

В мае 2023 преступник получил от неизвестных координаты тайника с самодельной бомбой. Затем он определил три места, в которых находились военнослужащие. Именно там он планировал совершить теракты. Однако сотрудники правоохранительных органов вовремя остановили злоумышленника.

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Южный окружной военный суд вынес террористу приговор по части 1 статьи 205 УК РФ. Он получил пять лет лишения свободы. Три из них он отсидит в тюрьме, а остальные два года проведет в исправительной колонии строгого режима.

До этого огласили приговор членам банды, который занимались сбытом наркотиков. Преступники организовали нарколабораторию на территории Ростовской области.

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