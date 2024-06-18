«Возвращение к морали»: в ростовских школах массово внедрят уроки семьеведения

Спикер подчеркивает, что доверительные беседы с педагогами и психологами в рамках уроков «Семьеведение» помогут ростовским школьникам осознать, какими должны быть здоровые отношения в семье. Узнать о роли отца и матери, о рождении и воспитании детей, о значимости семьи в нашем обществе и многое другое.