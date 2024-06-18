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Updated Сегодня, 11:52

«Возвращение к морали и традициям»: какова роль семьеведения в школах Ростова

«Возвращение к морали»: в ростовских школах массово внедрят уроки семьеведения

18 июня 2024, 11:49
Фото: rostov-gorod.ru
«Возвращение к морали и традициям»: какова роль семьеведения в школах Ростова

Омбудсмен объяснил, как будут проходить уроки семьеведения в школах Ростова

Семьеведение — это не отдельная дисциплина. Этот предмет в школах Ростова будут изучать в рамках внеурочных занятий, без выставления оценок, сообщил RostovGazeta глава Ростовского обкома Профсоюза образования Владимир Гайворонский.

Напомним, что в новом учебном году в школах Ростова появится курс «Семьеведение».

Эксперт объясняет, что появление предмета «Семьеведение» в школах назрело уже давно. Дело в том, что в воспитание современной молодежи постепенно проникали европейские веяния. Например, пропагандировались свободные отношения — молодежь настраивали делать карьеру, жертвуя созданием семьи.

«Думаю, внедрение семьеведения связано и с годом Семьи, который идет в России. И с тем, что у нас была утверждена и закреплена система духовно-нравственных ценностей, которая основана на традиционной семье», — уточняет Владимир Гайворонский.
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Спикер подчеркивает, что доверительные беседы с педагогами и психологами в рамках уроков «Семьеведение» помогут ростовским школьникам осознать, какими должны быть здоровые отношения в семье. Узнать о роли отца и матери, о рождении и воспитании детей, о значимости семьи в нашем обществе и многое другое.

«На духовно-нравственных ценностях строилась система образования в классической педагогической школе. Однако под влиянием новых веяний она у нас трансформировалась. Теперь мы возвращаемся к нашей христианской морали и традициям — к тому, что заложено в нашем культурном коде», — комментирует омбудсмен.

Ранее RostovGazeta сообщала об учебнике, в котором рассказано о том, как строить здоровые отношения в семье.

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