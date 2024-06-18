«Возвращение к морали»: в ростовских школах массово внедрят уроки семьеведения

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Напомним, что в новом учебном году в школах Ростова появится курс «Семьеведение».
Эксперт объясняет, что появление предмета «Семьеведение» в школах назрело уже давно. Дело в том, что в воспитание современной молодежи постепенно проникали европейские веяния. Например, пропагандировались свободные отношения — молодежь настраивали делать карьеру, жертвуя созданием семьи.
«Думаю, внедрение семьеведения связано и с годом Семьи, который идет в России. И с тем, что у нас была утверждена и закреплена система духовно-нравственных ценностей, которая основана на традиционной семье», — уточняет Владимир Гайворонский.
Спикер подчеркивает, что доверительные беседы с педагогами и психологами в рамках уроков «Семьеведение» помогут ростовским школьникам осознать, какими должны быть здоровые отношения в семье. Узнать о роли отца и матери, о рождении и воспитании детей, о значимости семьи в нашем обществе и многое другое.
«На духовно-нравственных ценностях строилась система образования в классической педагогической школе. Однако под влиянием новых веяний она у нас трансформировалась. Теперь мы возвращаемся к нашей христианской морали и традициям — к тому, что заложено в нашем культурном коде», — комментирует омбудсмен.
Ранее RostovGazeta сообщала об учебнике, в котором рассказано о том, как строить здоровые отношения в семье.