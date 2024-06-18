Зоны парковки для самокатов появятся в Ростове

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Компании, занимающиеся арендой самокатов и других средств индивидуальной мобильности, обязали организовывать для них пункты размещения. Зоны предполагаемой парковки необходимо предварительно согласовать с администрацией города.
Уточняется, что места для размещения электросамокатов и других средств передвижения обозначат специальной разметкой.
Нововведение уже внесли в Правила благоустройства Ростова. Оно вступит в силу со дня официального опубликования.
Ранее сервис аренды самокатов в Ростове пригрозил пользователям штрафами в 100 тысяч рублей.