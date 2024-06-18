rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:32

Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

Выделенные зоны для парковки электросамокатов и других СИМ введут в Ростове

Зоны парковки для самокатов появятся в Ростове

18 июня 2024, 16:32
Фото: rostovgazeta.ru
Выделенные зоны для парковки электросамокатов и других СИМ введут в Ростове
Выделенные зоны для парковки электросамокатов и других СИМ введут в Ростове, сообщается на сайте городской администрации.

Компании, занимающиеся арендой самокатов и других средств индивидуальной мобильности, обязали организовывать для них пункты размещения. Зоны предполагаемой парковки необходимо предварительно согласовать с администрацией города.

Компании кикшеринга готовы инвестировать в велодорожки в Ростове
Узнать подробнее

Уточняется, что места для размещения электросамокатов и других средств передвижения обозначат специальной разметкой.

Нововведение уже внесли в Правила благоустройства Ростова. Оно вступит в силу со дня официального опубликования.

Ранее сервис аренды самокатов в Ростове пригрозил пользователям штрафами в 100 тысяч рублей.

Читайте также:
Стало известно, когда отремонтируют фонтан «Витязь» в РостовеВ Азове тушат пожар после атаки дронов, а в Ростове тратят миллионы на День городаОлигарх Саввиди и экс-мэр Чернышев стали почетными гражданами Ростова
#Виктория Прутковская#Общество#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
В Азове тушат пожар после атаки дронов, а в Ростове тратят миллионы на День города
Сегодня, 14:50
Экс-замглавы администрации Батайска арестован из-за взяток от застройщиков
Сегодня, 11:46
«Возвращение к морали»: в ростовских школах массово внедрят уроки семьеведения
Сегодня, 11:49
Один из террористов из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону мог выжить
Сегодня, 10:43
В Азове 12 часов полыхает резервуар с нефтепродуктами после атаки БПЛА. Что известно?
Сегодня, 12:50
Репродуктивное здоровье граждан — под защитой ОМС
Сегодня, 08:22