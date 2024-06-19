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Updated Сегодня, 15:57

Депутат Госдумы РФ обвинил диспетчера «112» в грубости после атаки БПЛА в Азове

Депутат Госдумы РФ обвинил диспетчера «112» в грубости после атаки БПЛА в Азове

19 июня 2024, 15:54
Фото: donland.ru / для иллюстрации
Депутат Госдумы РФ обвинил диспетчера «112» в грубости после атаки БПЛА в Азове
Депутат Госдумы России от Ростовской области Антон Гетта обвинил диспетчера службы «112» в грубом отношении к людям после атаки беспилотников на Азов, сообщает 1Rnd.

Антон Гетта обвинил диспетчера в некорректном поведении по отношению к звонящим. Инцидент произошёл после атаки беспилотников на резервуары с нефтепродуктами. Депутат услышал звуки взрыва и позвонил в службу экстренной помощи, но в ответ якобы получил: «И что мне бежать?»

Гетта возмутился откровенной грубостью сотрудника службы «112». Он отмечает, что в случае опасности нужно людей успокаивать, а не провоцировать страхи.

Замначальника управления по делам ГО и ЧС Азова рассказал изданию, что жалоб к ним не поступало. Если депутат ГД направит официальное обращение, то они проведут проверку по этому инциденту.

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Напомним, что во вторник, 18 июня, ночью произошла вражеская атака БПЛА по нефтезаводу в Азове. Резервуар полыхает уже больше 40 часов. Ранее губернатор Василий Голубев сообщил о разгерметизации второго резервуара.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Азов#Атака БПЛА#Экстренные службы#Депутат Госдумы#Нефтебаза#Диспетчерская служба#Служба 112
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