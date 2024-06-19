Депутат Госдумы РФ обвинил диспетчера «112» в грубости после атаки БПЛА в Азове

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Антон Гетта обвинил диспетчера в некорректном поведении по отношению к звонящим. Инцидент произошёл после атаки беспилотников на резервуары с нефтепродуктами. Депутат услышал звуки взрыва и позвонил в службу экстренной помощи, но в ответ якобы получил: «И что мне бежать?»
Гетта возмутился откровенной грубостью сотрудника службы «112». Он отмечает, что в случае опасности нужно людей успокаивать, а не провоцировать страхи.
Замначальника управления по делам ГО и ЧС Азова рассказал изданию, что жалоб к ним не поступало. Если депутат ГД направит официальное обращение, то они проведут проверку по этому инциденту.
Напомним, что во вторник, 18 июня, ночью произошла вражеская атака БПЛА по нефтезаводу в Азове. Резервуар полыхает уже больше 40 часов. Ранее губернатор Василий Голубев сообщил о разгерметизации второго резервуара.