Депутат Госдумы РФ обвинил диспетчера «112» в грубости после атаки БПЛА в Азове

Антон Гетта обвинил диспетчера в некорректном поведении по отношению к звонящим. Инцидент произошёл после атаки беспилотников на резервуары с нефтепродуктами. Депутат услышал звуки взрыва и позвонил в службу экстренной помощи, но в ответ якобы получил: «И что мне бежать?»