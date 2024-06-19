Детектив рассказал, что ростовчанки массово попадают в сексуальное рабство в Дубае

По словам эксперта, девушки приезжают за границу в поисках богатых мужей. Часто с ухажерами они до приезда знакомятся и общаются в соцсетях. После приезда девушки рискуют нарваться на преступников. Те отбирают у них паспорта, лишают средств связи и делают сексуальными рабынями.