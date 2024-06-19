Детектив рассказал, что ростовчанки массово попадают в сексуальное рабство в Дубае

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
По словам эксперта, девушки приезжают за границу в поисках богатых мужей. Часто с ухажерами они до приезда знакомятся и общаются в соцсетях. После приезда девушки рискуют нарваться на преступников. Те отбирают у них паспорта, лишают средств связи и делают сексуальными рабынями.
Расследовать такие исчезновения тяжело. Выйти на след преступника в другой стране практически невозможно, а потому остается надеется, что девушка сама сможет связаться с родными.
«Каким-то чудом, спустя несколько месяцев или даже нет, девушка может донести до родственников, где примерно находится. У них нет ни связи, ни паспортов. Сбежать из такого рабства очень сложно. Это как тюрьма — закрытая эскорт-территория. Такие места могут быть оборудованы дозорными вышками с вооруженной охраной», — рассказывает спикер.
По словам собеседника, российские девушки, и в особенности уроженки юга России, пользуются большим спросом в арабских странах. За интим с секс-рабыней могут отдать сотни тысяч рублей.
«Ростовские и краснодарские девочки являются в Дубае самими привлекательными. Помимо ОАЭ, девушки также пропадают в Китае, Индии, Турции», — говорит детектив.
При этом и в самой Ростовской области в сексуальное рабство попадают не только местные жительницы, но и приезжие из других стран, чаще всего африканских.
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