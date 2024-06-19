Экс-сотрудника ГИБДД в Ростовской области осудили за лживые отчеты о работе

Чертковский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Блохина и признал его виновным по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности». Экс-инспектору назначили наказание в виде штрафа в 160 тысяч рублей и лишили его права занимать должность в госорганах.