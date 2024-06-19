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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Экс-сотрудника ГИБДД в Ростовской области осудили за лживые отчеты о работе

Экс-сотрудника ГИБДД в Ростовской области осудили за лживые отчеты о работе

19 июня 2024, 11:04
Фото: Для иллюстрации / rostovgazeta.ru
Экс-сотрудника ГИБДД в Ростовской области осудили за лживые отчеты о работе
Суд вынес обвинительный приговор экс-сотруднику Госавтоинспекции в Ростовской области, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Инспектор Андрей Блохин работал в управлении ГИБДД в Чертковском районе. Для повышения отчетно-статистических показаний на своем участке он фальсифицировал административные материалы. Его незаконную деятельность пресекли сотрудники ФСБ.

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Чертковский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Блохина и признал его виновным по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности». Экс-инспектору назначили наказание в виде штрафа в 160 тысяч рублей и лишили его права занимать должность в госорганах.

Ранее депутата в Миллерово заподозрили в махинации с покупкой «Газели» за счет бюджета.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Чертковский район#Происшествия
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