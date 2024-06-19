Экс-сотрудника ГИБДД в Ростовской области осудили за лживые отчеты о работе

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Инспектор Андрей Блохин работал в управлении ГИБДД в Чертковском районе. Для повышения отчетно-статистических показаний на своем участке он фальсифицировал административные материалы. Его незаконную деятельность пресекли сотрудники ФСБ.
Чертковский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Блохина и признал его виновным по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности». Экс-инспектору назначили наказание в виде штрафа в 160 тысяч рублей и лишили его права занимать должность в госорганах.
Ранее депутата в Миллерово заподозрили в махинации с покупкой «Газели» за счет бюджета.