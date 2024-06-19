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Фигурант дела об убийстве Захарченко и «Моторолы» получил пожизненное в Ростове

Фигурант дела об убийстве Захарченко и «Моторолы» получил пожизненное в Ростове

19 июня 2024, 10:14
Фото: Vadim Tolbatov/Майз/wikimedia.org
Фигурант дела об убийстве Захарченко и «Моторолы» получил пожизненное в Ростове
Вынесены приговоры обвиняемым в организации убийства первого главы ДНР Александра Захарченко и командира подразделения ДНР «Спарта» Арсена Павлова (Моторола), сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

На скамье подсудимых оказались четыре обвиняемых — Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артем Ен. Их признали виновными в участии в организации убийства первого главы ДНР Александра Захарченко и командира подразделения ДНР «Спарта» Арсена Павлова (Моторола).

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Главным фигурантом дела оказался Погорелов. Ему назначили пожизненное наказание в колонии особого режима. Ен отправится в колонию строгого режима на 17 лет, Тимошенко — на 12 лет, а Чурилов — на 13 лет.

Ранее в Ростове вынесли приговор украинскому террористу за попытку взорвать военных.

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