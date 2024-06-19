Фигурант дела об убийстве Захарченко и «Моторолы» получил пожизненное в Ростове

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
На скамье подсудимых оказались четыре обвиняемых — Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артем Ен. Их признали виновными в участии в организации убийства первого главы ДНР Александра Захарченко и командира подразделения ДНР «Спарта» Арсена Павлова (Моторола).
Главным фигурантом дела оказался Погорелов. Ему назначили пожизненное наказание в колонии особого режима. Ен отправится в колонию строгого режима на 17 лет, Тимошенко — на 12 лет, а Чурилов — на 13 лет.
Ранее в Ростове вынесли приговор украинскому террористу за попытку взорвать военных.