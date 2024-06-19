Из 45-летнего мужчины в Ростове врачи достали набор фломастеров

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Завотделением лучевой диагностики и эндоскопии горбольницы №20 Игорь Шитиков рассказал, что врачи учреждения за десять лет работы собрали целую коллекцию инородных предметов, которые извлекли из своих пациентов. В 90% случаев проглатывают опасные предметы дети.
Чаще всего врачи извлекают из пациентов монетки и магнитные шарики. Однажды из маленького ребенка достали проглоченную им 7-сантиметровую игрушечную мышь. Из пациента постарше, 45-летнего мужчины, как-то раз извлекли набор фломастеров.
Медики напомнили родителям, что детям обязательно нужно объяснять опасность несъедобных предметов. Если же малыш все-таки проглотил инородный предмет, нужно незамедлительно обратиться к врачам.
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