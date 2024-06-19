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Published Сегодня, 09:54

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Updated Сегодня, 09:56

Из 45-летнего мужчины в Ростове врачи достали набор фломастеров

Из 45-летнего мужчины в Ростове врачи достали набор фломастеров

19 июня 2024, 09:54
Фото: Pxhere
Из 45-летнего мужчины в Ростове врачи достали набор фломастеров
Врачи горбольницы №20 извлекли из 45-летнего пациента набор фломастеров, рассказали в пресс-службе Минздрава Ростовской области.

Завотделением лучевой диагностики и эндоскопии горбольницы №20 Игорь Шитиков рассказал, что врачи учреждения за десять лет работы собрали целую коллекцию инородных предметов, которые извлекли из своих пациентов. В 90% случаев проглатывают опасные предметы дети.

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Чаще всего врачи извлекают из пациентов монетки и магнитные шарикиЧаще всего врачи извлекают из пациентов монетки и магнитные шарики
Чаще всего врачи извлекают из пациентов монетки и магнитные шарикиЧаще всего врачи извлекают из пациентов монетки и магнитные шарики
Чаще всего врачи извлекают из пациентов монетки и магнитные шарики
Фото: t.me/mzro61

Чаще всего врачи извлекают из пациентов монетки и магнитные шарики. Однажды из маленького ребенка достали проглоченную им 7-сантиметровую игрушечную мышь. Из пациента постарше, 45-летнего мужчины, как-то раз извлекли набор фломастеров.

Медики напомнили родителям, что детям обязательно нужно объяснять опасность несъедобных предметов. Если же малыш все-таки проглотил инородный предмет, нужно незамедлительно обратиться к врачам.

Ранее врачи в Ростове спасли ребенка, которому собака сняла скальп.

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