Из 45-летнего мужчины в Ростове врачи достали набор фломастеров

Завотделением лучевой диагностики и эндоскопии горбольницы №20 Игорь Шитиков рассказал, что врачи учреждения за десять лет работы собрали целую коллекцию инородных предметов, которые извлекли из своих пациентов. В 90% случаев проглатывают опасные предметы дети.