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Posted Сегодня, 14:36

Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Кому положен дополнительный отпуск и сколько дней отдыха могут дать

Кому положен дополнительный отпуск и сколько дней отдыха могут дать

19 июня 2024, 14:36
Фото: 1MI
Кому положен дополнительный отпуск и сколько дней отдыха могут дать
В России некоторым категориям граждан положен дополнительный отпуск. Кому его предоставляют и сколько дней можно отдохнуть, в материале RostovGazeta.

Сколько дней отпуска положено

В России сотрудникам компаний предоставляется право на ежегодный отпуск, который длится 28 календарных дней. Это минимальная норма, в то время как максимальная продолжительность не ограничена. Если в трудовом договоре или внутренних правилах указан отпуск менее 28 дней, это условие будет считаться недействительным.

Кто имеет право на дополнительный отпуск

Такое право есть для тех, кто:

  1. работают с опасными условиями труда;
  2. имеют ненормированный рабочий день;
  3. трудятся в районах Крайнего Севера;
  4. имеют особый характер работы.

Кому еще положены дополнительные отпуска

Следующие категории сотрудников в общей сложности могут отдохнуть:

Учителя до 56 дней
Доктора наук 48 дней
Кандидаты наук 36 дней
Судьи, прокуроры, сотрудники СК 30 дней
Сотрудники МЧС и приравненные к ним 30–45 дней
Несовершеннолетние сотрудники 31 день
Кому еще положены дополнительные отпускаКому еще положены дополнительные отпуска
Кому еще положены дополнительные отпуска
Фото: 1MI

Отпуск за ненормированный рабочий день

Минимально должны дать на отдых дополнительно три календарных дня. Вместе с тем, работодатель вправе увеличить количество, предусмотрев это во внутренних документах компании для каждой должности.

Продолжительность дополнительного отпуска не зависит от стажа работы в ненормированном режиме. Это право предоставляется человеку независимо от времени, проведенного им на такой работе.

Отпуск при работе на вредном производстве

Сотрудникам, работающим во вредных и опасных условиях труда, предоставляется не менее недели допотпуска.

Отпуск жителям Крайнего Севера

Они имеют обширный перечень льгот из-за условий, в которых приходится трудиться. Количество дней отдыха составляет на Крайнем Севере 24 календарных дня, в приравненных территориях — 16 дней, в остальных районах Севера — 8 дней.

Дополнительный отпуск можно объединить с основным, что позволяет получить до 52 оплачиваемых выходных дней.

Отпуск жителям Крайнего СевераОтпуск жителям Крайнего Севера
Отпуск жителям Крайнего Севера
Фото: Unsplash

Допотдых за особый характер работы

Закон не уточняет, что конкретно подразумевается под «особым характером работы». Есть только частные примеры, приведенные в постановлениях. Количество дней зависит от конкретных условий и регламентирующих документов.

Что делать, если не дают дополнительный отпуск

Если вам по закону предоставляется такая привилегия, то напишите заявление в двух экземплярах с просьбой включить дополнительные выходные в общий график отпусков. Сохраните один экземпляр у себя с отметкой о принятии или отказе.

Если ваша просьба будет отклонена начальством, обратитесь с жалобой в трудовую инспекцию, прокуратуру или районный суд.

В случае обращения в суд приложите к этим документам исковое заявление и доказательства отказа со стороны работодателя. Это могут быть переписка с начальством (включая скриншоты из мессенджеров) и показания коллег.

Можно ли вместо отпуска получить деньги

В случае, когда общая продолжительность основного и дополнительного оплачиваемого отпуска составляет более 28 дней, то дни допотпуска могут быть компенсированы финансово.

Можно ли вместо отпуска получить деньгиМожно ли вместо отпуска получить деньги
Можно ли вместо отпуска получить деньги
Фото: 1MI

Тем не менее, работодатель имеет право отказать в такой компенсации. Если дополнительные дни отпуска предоставлены из-за опасных или вредных условий труда, их нельзя заменить деньгами. То же самое применимо к беременным и несовершеннолетним, которые имеют работу.

Когда выгоднее идти в отпуск

Если ваша рабочая неделя состоит из пяти дней, то наиболее выгодными месяцами для отпуска будут июль, август или октябрь, так как в эти месяцы не запланированы дополнительные выходные дни.

В текущем году предполагается 248 рабочих дней и 118 нерабочих. В июне один нерабочий день приходится на 12 число, которое выпадает на среду.

Чем больше рабочих дней, тем выше будет выплата отпускных. Следовательно, исходя из этой логики, июнь не является наиболее выгодным месяцем для отпуска.

Ранее стало известно, что Ростовскую область признали аутсайдером России по динамике зарплат.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#Ростов-на-Дону#Отпуск#Работники#Дополнительный отпуск#Вредные условия труда
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