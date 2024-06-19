Кому положен дополнительный отпуск и сколько дней отдыха могут дать

В России сотрудникам компаний предоставляется право на ежегодный отпуск, который длится 28 календарных дней. Это минимальная норма, в то время как максимальная продолжительность не ограничена. Если в трудовом договоре или внутренних правилах указан отпуск менее 28 дней, это условие будет считаться недействительным.