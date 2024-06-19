Кому положен дополнительный отпуск и сколько дней отдыха могут дать

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
В России сотрудникам компаний предоставляется право на ежегодный отпуск, который длится 28 календарных дней. Это минимальная норма, в то время как максимальная продолжительность не ограничена. Если в трудовом договоре или внутренних правилах указан отпуск менее 28 дней, это условие будет считаться недействительным.
Такое право есть для тех, кто:
Следующие категории сотрудников в общей сложности могут отдохнуть:
|Учителя
|до 56 дней
|Доктора наук
|48 дней
|Кандидаты наук
|36 дней
|Судьи, прокуроры, сотрудники СК
|30 дней
|Сотрудники МЧС и приравненные к ним
|30–45 дней
|Несовершеннолетние сотрудники
|31 день
Минимально должны дать на отдых дополнительно три календарных дня. Вместе с тем, работодатель вправе увеличить количество, предусмотрев это во внутренних документах компании для каждой должности.
Продолжительность дополнительного отпуска не зависит от стажа работы в ненормированном режиме. Это право предоставляется человеку независимо от времени, проведенного им на такой работе.
Сотрудникам, работающим во вредных и опасных условиях труда, предоставляется не менее недели допотпуска.
Они имеют обширный перечень льгот из-за условий, в которых приходится трудиться. Количество дней отдыха составляет на Крайнем Севере 24 календарных дня, в приравненных территориях — 16 дней, в остальных районах Севера — 8 дней.
Дополнительный отпуск можно объединить с основным, что позволяет получить до 52 оплачиваемых выходных дней.
Закон не уточняет, что конкретно подразумевается под «особым характером работы». Есть только частные примеры, приведенные в постановлениях. Количество дней зависит от конкретных условий и регламентирующих документов.
Если вам по закону предоставляется такая привилегия, то напишите заявление в двух экземплярах с просьбой включить дополнительные выходные в общий график отпусков. Сохраните один экземпляр у себя с отметкой о принятии или отказе.
Если ваша просьба будет отклонена начальством, обратитесь с жалобой в трудовую инспекцию, прокуратуру или районный суд.
В случае обращения в суд приложите к этим документам исковое заявление и доказательства отказа со стороны работодателя. Это могут быть переписка с начальством (включая скриншоты из мессенджеров) и показания коллег.
В случае, когда общая продолжительность основного и дополнительного оплачиваемого отпуска составляет более 28 дней, то дни допотпуска могут быть компенсированы финансово.
Тем не менее, работодатель имеет право отказать в такой компенсации. Если дополнительные дни отпуска предоставлены из-за опасных или вредных условий труда, их нельзя заменить деньгами. То же самое применимо к беременным и несовершеннолетним, которые имеют работу.
Если ваша рабочая неделя состоит из пяти дней, то наиболее выгодными месяцами для отпуска будут июль, август или октябрь, так как в эти месяцы не запланированы дополнительные выходные дни.
В текущем году предполагается 248 рабочих дней и 118 нерабочих. В июне один нерабочий день приходится на 12 число, которое выпадает на среду.
Чем больше рабочих дней, тем выше будет выплата отпускных. Следовательно, исходя из этой логики, июнь не является наиболее выгодным месяцем для отпуска.
Ранее стало известно, что Ростовскую область признали аутсайдером России по динамике зарплат.