Ковид вызвал повреждение мозга у молодого мужчины из Ростова

Молодой мужчина обратился к неврологу с жалобами на нарушение координации и походки и проблемы с речью. Проблемы появились у него после перенесенной в 2022 году коронавирусной инфекции. Сначала мужчина наблюдал у себя боли в позвоночнике. Затем появились и другие симптомы неврологического заболевания.