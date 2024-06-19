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Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Ковид стал причиной повреждения мозга у жителя Ростова

Ковид вызвал повреждение мозга у молодого мужчины из Ростова

19 июня 2024, 06:28
Фото: Unsplash
Ковид стал причиной повреждения мозга у жителя Ростова
У 39-летнего ростовчанина выявили серьезное неврологическое заболевание, спровоцированное коронавирусом, подробностями поделились в Минздраве региона.

Молодой мужчина обратился к неврологу с жалобами на нарушение координации и походки и проблемы с речью. Проблемы появились у него после перенесенной в 2022 году коронавирусной инфекции. Сначала мужчина наблюдал у себя боли в позвоночнике. Затем появились и другие симптомы неврологического заболевания.

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Медики выявили у него позднюю мозжечковую атаксию. Они отметили, что болезнь быстро развивается. Мужчине назначили лечение. Сейчас выраженность симптомов уменьшается.

Также пациенту предстоит посетить врача-генетика, чтобы выяснить, не является ли патология врожденной.

Ранее врач рассказал, кому из ростовчан потребуется привиться от штамма коронавируса FLiRT.

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