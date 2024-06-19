Ковид вызвал повреждение мозга у молодого мужчины из Ростова

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Молодой мужчина обратился к неврологу с жалобами на нарушение координации и походки и проблемы с речью. Проблемы появились у него после перенесенной в 2022 году коронавирусной инфекции. Сначала мужчина наблюдал у себя боли в позвоночнике. Затем появились и другие симптомы неврологического заболевания.
Медики выявили у него позднюю мозжечковую атаксию. Они отметили, что болезнь быстро развивается. Мужчине назначили лечение. Сейчас выраженность симптомов уменьшается.
Также пациенту предстоит посетить врача-генетика, чтобы выяснить, не является ли патология врожденной.
Ранее врач рассказал, кому из ростовчан потребуется привиться от штамма коронавируса FLiRT.