«Начнут с малого, закончат большим»: за что задержали главного ростовского налоговика

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Напомним, что глава ростовского управления Федеральной налоговой службы Андрей Мосиенко задержан. Его подозревают в передаче взятки.
«Это говорит о том, что силовики пристально наблюдают за чиновниками. И то, что сейчас задержание Моисенко связывают с возможными манипуляциями о покупке научных степеней — не удивительно», — отмечает Евгений Михайлов.
По мнению политолога, каждый второй более-менее значимый чиновник в Ростовской области хочет быть кандидатом или доктором наук.
«Все давно знают о существовании проблем с докторскими и кандидатскими диссертациями. Например, большие вопросы есть к экс-министру здравоохранения Ростовской области Быковской, которая стала доктором медицинских наук никогда толком не работая врачом», — добавляет эксперт.
Собеседник предполагает, что после задержания Мосиенко потянутся дальнейшие расследования — по другим направлениям.
«Чиновников такого масштаба, как правило, не задерживают за серьезные нарушения, а начинают с малого. Полагаю потому, что в коррупционных связках нередко задействованы очень серьезные фигуры. И чтобы подобраться к ним начинают с малого. Поэтому, скорее всего, начнут с малого, а закончат большим», — делится мнением политолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, что плагиат нашли в диссертации ростовского депутата.