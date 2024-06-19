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Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

«Начнут с малого, закончат большим»: почему задержали главного ростовского налоговика

«Начнут с малого, закончат большим»: за что задержали главного ростовского налоговика

19 июня 2024, 09:05
Фото: nalog.gov.ru
«Начнут с малого, закончат большим»: почему задержали главного ростовского налоговика

Политолог Михайлов заявил о новых задержаниях чиновников в Ростовской области

После задержания главы ростовского управления Федеральной налоговой службы Ростовской области потянутся дальнейшие расследования, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Напомним, что глава ростовского управления Федеральной налоговой службы Андрей Мосиенко задержан. Его подозревают в передаче взятки.

«Это говорит о том, что силовики пристально наблюдают за чиновниками. И то, что сейчас задержание Моисенко связывают с возможными манипуляциями о покупке научных степеней — не удивительно», — отмечает Евгений Михайлов.

По мнению политолога, каждый второй более-менее значимый чиновник в Ростовской области хочет быть кандидатом или доктором наук.

«Все давно знают о существовании проблем с докторскими и кандидатскими диссертациями. Например, большие вопросы есть к экс-министру здравоохранения Ростовской области Быковской, которая стала доктором медицинских наук никогда толком не работая врачом», — добавляет эксперт.
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Собеседник предполагает, что после задержания Мосиенко потянутся дальнейшие расследования — по другим направлениям.

«Чиновников такого масштаба, как правило, не задерживают за серьезные нарушения, а начинают с малого. Полагаю потому, что в коррупционных связках нередко задействованы очень серьезные фигуры. И чтобы подобраться к ним начинают с малого. Поэтому, скорее всего, начнут с малого, а закончат большим», — делится мнением политолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, что плагиат нашли в диссертации ростовского депутата.

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