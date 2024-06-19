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Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Особо опасное насекомое может навредить зерновым культурам в Ростовской области

Особо опасную черепашку обнаружили в Ростовской области

19 июня 2024, 13:45
Фото: donland.ru
Особо опасное насекомое может навредить зерновым культурам в Ростовской области
В Ростовской области обнаружили личинки особо опасного насекомого. Оно может сильно навредить зерновым колосовым культурам, сообщает местный филиал ФГБУ «Россельхозцентр».

В Ростовской области в рамках фитосанитарного обследования были обнаружены личинки вредной черепашки. Несмотря на милое название, она является очень опасной для зерновых посевов.

Сотрудники отдела по защите растений отмечают, что были обнаружены личинки второго и третьего возрастов. Первые повреждают колосья, а вторые зерна. После их атаки цветки просто перестают развиваться, а зерна сморщиваются. Негативное воздействие очень сложно заметить невооруженным глазом, однако аграриям рекомендовано тщательнее следить за культурами.

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В Ростовской области в рамках фитосанитарного обследования были обнаружены личинки вредной черепашки.В Ростовской области в рамках фитосанитарного обследования были обнаружены личинки вредной черепашки.
В Ростовской области в рамках фитосанитарного обследования были обнаружены личинки вредной черепашки.
Фото: Wikimedia.org

Если из поврежденного зерна произвести муку, то она будет низкого качества. Для того, чтобы испортить партию пищевого продукта достаточно всего от 3 до 15% содержания испорченных побегов. Вся мука становится сразу непригодной для хлебопечения.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Зерно#Опасность#Посевы#Культуры#Насекомые#Происшествия
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