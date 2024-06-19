Особо опасную черепашку обнаружили в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
В Ростовской области в рамках фитосанитарного обследования были обнаружены личинки вредной черепашки. Несмотря на милое название, она является очень опасной для зерновых посевов.
Сотрудники отдела по защите растений отмечают, что были обнаружены личинки второго и третьего возрастов. Первые повреждают колосья, а вторые зерна. После их атаки цветки просто перестают развиваться, а зерна сморщиваются. Негативное воздействие очень сложно заметить невооруженным глазом, однако аграриям рекомендовано тщательнее следить за культурами.
Если из поврежденного зерна произвести муку, то она будет низкого качества. Для того, чтобы испортить партию пищевого продукта достаточно всего от 3 до 15% содержания испорченных побегов. Вся мука становится сразу непригодной для хлебопечения.
Ранее бахчевод рассказал, почему стоимость арбузов и дынь летом 2024 года вырастет на 10-15%.