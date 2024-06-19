Отец террориста заявил, что его сын мог не знать о захвате заложников в СИЗО Ростова

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Отец осужденного рассказал, что не получал официальной информации от властей об участии своего сына в захвате заложников 16 июня. По его словам, он якобы мог быть не причастен к плану сокамерников, пишут СМИ.
«Разберитесь сначала, что там случилось, действительно мой сын был там или нет. Мне власти ничего не сказали», — говорит Умарбек Гандалоев.
Жители села, откуда родом один из предполагаемых террористов, описали его семью как «порядочную».
Ранее сообщалось, что террористы в СИЗО-1 Ростова пытались вербовать других заключенных.