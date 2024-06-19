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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

Обстановка у СИЗО-1 Ростова 16 июня

Отец террориста заявил, что его сын мог не знать о захвате заложников в СИЗО Ростова

19 июня 2024, 06:26
Фото: rostovgazeta.ru
Обстановка у СИЗО-1 Ростова 16 июня
Отец одного из заключенных, который участвовал в захвате заложников в СИЗО Ростова, заявил РИА «Новости», что его сын мог быть не причастен к плану сокамерников.

Отец осужденного рассказал, что не получал официальной информации от властей об участии своего сына в захвате заложников 16 июня. По его словам, он якобы мог быть не причастен к плану сокамерников, пишут СМИ.

«Разберитесь сначала, что там случилось, действительно мой сын был там или нет. Мне власти ничего не сказали», — говорит Умарбек Гандалоев.

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Жители села, откуда родом один из предполагаемых террористов, описали его семью как «порядочную».

Ранее сообщалось, что террористы в СИЗО-1 Ростова пытались вербовать других заключенных.

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