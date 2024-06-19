Почему не получится сэкономить, объезжая платные участки на М-4 «Дон»

На трассе М-4 «Дон» появляется все больше платных участков дорог. Информация о них интересует горожан. Тем более летом, когда все стремятся попасть на отдых к морю. Напомним, что уже сегодня, стоимость проезда на машине по платным дорогам из Ростова к Черному морю и обратно обойдется в сумму свыше трех тысяч рублей.