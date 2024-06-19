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Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

Почему не получится сэкономить, объезжая платные участки на М-4 «Дон»

Почему не получится сэкономить, объезжая платные участки на М-4 «Дон»

19 июня 2024, 14:17
Фото: donland.ru
Почему не получится сэкономить, объезжая платные участки на М-4 «Дон»

Эксперт рассказал, почему нельзя сэкономить, объезжая платные участки на М-4

Эксперт в области строительства дорог, представитель ОНФ, правозащитник Сергей Левченко сообщил RostovGazeta, почему при поездках из Ростова в Москву и обратно он ездит по платным участкам, не рассматривая альтернативный маршрут.

На трассе М-4 «Дон» появляется все больше платных участков дорог. Информация о них интересует горожан. Тем более летом, когда все стремятся попасть на отдых к морю. Напомним, что уже сегодня, стоимость проезда на машине по платным дорогам из Ростова к Черному морю и обратно обойдется в сумму свыше трех тысяч рублей.

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Правозащитник рассказывает, что после появления нового платного участка дороги на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, представители ОНФ направили запрос в ГК «Автодор» о предоставлении схемы бесплатного объездного маршрута.

«Например, сейчас мы ездили в Москву. Водитель уточнил, что только на оплату дорог туда и обратно  ушло порядка 8 тысяч рублей. Но простите, это же реально цена двух билетов на поезд. А если сюда прибавить еще и заправку топлива, то проезд на машине получается совсем невыгодным», — отмечает Сергей Левченко.
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Собеседник подчеркивает, что добраться в Москву бесплатно, воспользовавшись альтернативными объездными дорогами в Ростовской области, не удается из-за отсутствия схемы маршрута.

воспользоваться альтернативными объездными дорогами в Ростовской области, не удается из-за отсутствия схемы маршрутавоспользоваться альтернативными объездными дорогами в Ростовской области, не удается из-за отсутствия схемы маршрута
воспользоваться альтернативными объездными дорогами в Ростовской области, не удается из-за отсутствия схемы маршрута
Фото: Unsplash
«Непонятно, куда ехать, — объясняет собеседник. — Возможно, альтернативную объездную дорогу предусмотрели только на картах как это любят делать. Поэтому нужно выяснять. Как только у нас появится схема объездного маршрута платных дорог в Ростовской области, мы поймем, как увеличится расход топлива на этом маршруте, и каково нормативное состояние этих объездных дорог».

Ранее RostovGazeta сообщала, что проезд по новому участку платной дороги резко подешевел.

Проезд по новому платному участку М-4 «Дон» в Ростовской области резко подешевел
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